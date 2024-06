Cinghiali e peste suina mettono i produttori in ginocchio. Coldiretti pronta a manifestare con i trattori

“Stanno pensando di trasformare il territorio in tanti piccoli zoo, relegando i produttori agricoli al ruolo di guardiani del bioparco. Ma noi non possiamo accettarlo”. Non ha usato troppi giri di parole Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale della Coldiretti, nell’incontro che l’associazione ha promosso per affrontare il complicato rapporto con la fauna selvatica e, in particolare, con i cinghiali.

I cinghiali sono una calamità naturale

All’appuntamento, organizzato da Coldiretti Lazio all’Auditorium, è stato difficile trovare poltroncine vuote. Centinaia di produttori hanno risposto alla chiamata dell’associazione che, quest’anno, spegne 80 candeline. Perché, la convivenza con gli ungulati, rappresenta un problema molto avvertito tra chi, nel Lazio e non solo, vive di agricoltura. “I cinghiali sono una vera calamità naturale” è stato ribadito durante l’appuntamento da rappresentanti della Coldiretti e delle tante realtà intervenute.

I danni provocati ai produttori

Secondo numeri comunicati dall’associazione dei consumatori la presenza di ungulati nel Lazio si attesta sui 250mila esemplari che, complessivamente, sono in grado di causare danni da oltre 10 milioni di euro all’anno. A testimoniare l’impatto che questa specie ha provveduto il racconto di alcuni allevatori che si sono alternati sul palco. È il caso di Angelo Sabbene, titolare di un allevamento di bovini nel frusinate. Cinquecento capi e 100 ettari di terreno coltivati a mais per sfamarli. La coltivazione però fa gola anche agli ungulati che, “fino al 2005 non erano stati un problema” ha raccontato, ma che negli ultimi 20 sono diventati un flagello: “mangiano i semi appena piantati, le pannocchie e di notte si spingono anche nelle trincee dov’è stoccato il mais o dove vengono alimentati i bovini”. Con il risultato che “si mangiano un terzo del lavoro che facciamo sui campi”. Un “socio occulto”, così sono stati indicati gli ungulati, di cui i produttori non sentono il bisogno

Gli effetti della peste suina.

Ma non ci sono solo i danni direttamente causati all’agricoltura. I cinghiali infatti sono portatori della peste suina africana. Un virus che ha messo in ginocchio intere aziende. Tra quelle che stanno cercando di resistere, e ci riescono solo grazie all’allevamento delle galline, c’è quella del giovane imprenditore Federico Capparella. Lavora nell’azienda che la famiglia ha fondato nel 1961 e che si è quindi tramandata da 3 generazioni. “Abbiamo dovuto uccidere 600 maiali, in due giorni. Erano tutti sanissimi, ma la loro carne non ha potuto essere neppure commercializzata”. La sua azienda si trova nella zona della ASL Rm1, la cosiddetta zona rossa” e quindi il destino di questi animali da fattoria ne ha pagato le conseguenze.

Cosa fare per contenere i cinghiali

Cosa fare per aiutare i produttori agricoli a contrastare quella che, Coldiretti, definisce una “vera calamità naturale”? “Abbiamo bisogno di un piano straordinario di contenimento e chiediamo di potervi partecipare perché – ha spiegato David Granieri, numero uno di Coldiretti Lazio – il sovrannumero è un grandissimo problema e perché abbiamo bisogno di un nuovo corpo di guardia, in quanto le province sono state espoliate di alcune funzioni e le guardie provinciali sono state depotenziate. Dobbiamo riuscire, attraverso la mobilitazione che oggi ha inizio, a costruire un modello che da una parte garantisca di continuare il mestiere che ci siamo scelti, e dall’altro che si garantisca la sicurezza perché non si può morire perché mentre sei in scooter ti attraversa la strada il motorino”. La mobilitazione quindi ha inizio e non solo nel Lazio, ma in tutte le regioni. Prima tappa “sotto al Pirellone dove – ha promesso il segretario generale – andremo con 500 trattori e 3mila persone”. Si preannuncia un’estate calda.