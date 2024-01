Lavori in corso al Cinema Maestoso, il futuro è però un punto interrogativo

Le transenne sistemate davanti al cinema Maestoso non sono per realizzare il progetto che sta tenendo con il fiato sospeso un intero quadrante. Servono per garantire i lavori di messa in sicurezza come Riccardo Sbordoni, l’assessore municipale al commercio, aveva anticipato a Romatoday.

La fine dei lavori in corso

Su quei lavori si registra uno slittamento. L’assessorato, nella seduta di consiglio dell’11 gennaio, rispondendo ad un’interrogazione presentata da Fratelli d’Italia, ha spiegato che, “per l’interruzione dovuta alle festività natalizie, quel cantiere terminerà un po’ più tardi del previsto e comunque entro l’inizio del mese di marzo”. Quei lavori, però, erano attesi da tempo dopo anni di immobilismo e sono il frutto di “interlocuzione informale che abbiamo avviato con la proprietà” ha chiarito l’assessore a quanti, in consiglio, facevano notare che queste notizie sono apparse prima sulla stampa che nelle sedi istituzionali.

L'attenzione del municipio

Sul futuro del multisala progettato dall’ingegner Riccardo Morandi, nel corso dell’ultima consiliatura, si sono svolte più commissioni e prodotti degli atti. “Abbiamo convocato più di una volta la commissione controllo e garanzia per avere aggiornamenti sul futuro del multisala e per verificare, documenti alla mano, se ci fossero stati dei progressi nell’interlocuzione con la proprietà” ha spiegato Umberto Matronola. Anche in commissione cultura la vicenda è stata più volte affrontata.

L’attenzione del municipio VII su quel multisala, chiuso nel 2018, si è anche tradotta in una risoluzione, votata all’unanimità. Era finalizzata a chiedere il riconoscimento dell’ “interesse culturale” del cinema ed all’inserimento del municipio in un tavolo istituzionale, sul futuro del complesso. “Quel cinema per il nostro territorio è molto prezioso, sia per la storia che per la funzione che espletava – ha spiegato la consigliera di Fratelli d’Italia Cristina De Simone “Dopo la chiusura del New York in via della Cave e del Paris in via Magna Grecia, resta infatti solamente il Trianon per un quadrante che è molto popoloso. Ed è per questo che vorremmo fosse mantenuta, almeno in parte, la funzione di cinema per quel complesso”.

Il progetto di trasformazione

L’ultimo progetto di cui si ha contezza, presentato dalla proprietà dell’immobile, prevedeva la sistemazione di 26 unità immobiliari nella parte superiore ed una trasformazione delle sale che da 4 sarebbero diventato 8 con la capacità di ospitare, complessivamente, fino a 970 persone. Era prevista anche l’apertura di negozi al piano interrato, da raggiungere con delle scale. I lavori in corso non servono a realizzare quel progetto, ma solo a garantire la messa in sicurezza dell’immobile. Ed è già questa una novità dopo “anni di immobilismo” ha sottolineato l’assessore municipale Riccardo Sbordoni. Ma la presenza di questo cantiere, dal 6 dicembre, è già sotto gli occhi di tutti.

Proprietà e municipio intorno ad un tavolo

La vera novità, comunicata dall’assessore al consiglio, è che “al termine dei lavori, la proprietà si è dichiarata disponibile a sedersi ad un tavolo convocato dal municipio per discutere, insieme a noi, del futuro di quell’immobile”. Ed è una notizia attesa per capire se, il progetto presentato nel 2018, sia ancora realizzabile. Con la penuria di sale cinematografiche nella zona, c’è un intero quadrante, che vuole saperlo.