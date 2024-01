Gualtieri quest'anno non perde tempo e finanzia con 250mila euro il Cinema in Piazza

Lo scorso anno il mancato riconoscimento del contributo economico per il Cinema in Piazza divenne un caso politico che tenne banco per settimane. Quest'anno, memori della polemica, il Campoidoglio si è affrettato a deliberare l'ok a 250mila euro per la rassegna estiva organizzata dalla Fondazione Piccolo America di Valerio Carocci. Ma le polemiche, anche questa volta, sono arrivate puntuali.

Il Comune finanzia con 250mila euro il Cinema in Piazza

L'atto della giunta Gualtieri, firmato dall'assessore alla Cultura Miguel Gotor, è stato presentato in commissione il 30 gennaio per l'espressione di parere da parte dell'organo presieduto dalla dem Erica Battaglia. A illustrarlo c'era l'assessore stesso: "L'esperienza del Piccolo America - spiega Gotor - riveste un ruolo primario nel patrimonio immateriale culturale della città. Ha dei caratteri di esclusività, rappresentando un unico e innovativo percorso di rigenerazione del tessuto urbano. Ha una rilevanza e valore unici, testimoniate anche dalla partecipazione alle diverse sessioni cinematografiche di personaggi di caratura nazionale e internazionale". Per questo motivo "abbiamo predisposto anche una memoria di giunta che approveremo subito prima di questa delibera - aggiunge Gotor - e che indicherà una strada da seguire e i progetti importanti per Roma. Di questi il primo è il Piccolo America a cui seguirà la delibera. Per gli altri si procederà con delibere ad hoc sulle quali sarà sempre richiesto il parere della commissione".

Lo scontro tra Carocci e Gualtieri a maggio 2023

A maggio 2023 il presidente della Fondazione, Valerio Carocci, aveva "occupato" gli uffici del Capo di Gabinetto del Sindaco, a Palazzo Senatorio, chiedendo a gran voce all'amministrazione di onorare la promessa fatta a marzo precedente di sostenere economicamente la rassegna estiva. Uno scontro acceso, condito da urlacci sentiti da diversi testimoni nei corridoi a piazza del Campidoglio. Pochi giorni dopo, in seguito a una commissione cultura convocata in fretta e furia, era stato dato l'ok al versamento di 250mila euro in favore della Fondazione e il Cinema in Piazza si è svolto regolarmente tra Trastevere, Monte Ciocci e il Parco della Cervelletta, attirando come ogni anno (dal 2015) migliaia di spettatori e decine di registi e attori di caratura nazionale e internazionale.

La delibera "ad hoc" per l'estate 2024

Stavolta la giunta ha voluto muoversi con ampio anticipo. E ancor prima della fine di gennaio, a oltre quattro mesi dal via delle proiezioni gratuite (dal 1° giugno al 14 luglio a piazza San Cosimato, dal 6 giugno al 14 luglio al parco del Casale della Cervelletta e dall'8 giugno al 14 luglio a Monte Ciocci), ha elaborato una delibera ad hoc solo per la rassegna del Piccolo America. "Abbiamo voluto potenziare le competenze e le esperienze consolidate - ha spiegato sempre Gotor in commissione -, anche sostenendo specifiche progettualità. In questo contesto è stata sottoposta all’amministrazione, anche per il 2024, la progettualità della Fondazione Piccola America che riguarda il Cinema in Piazza, giunto alla decima edizione, per una concessione di apposito contributo". La decisione, però, ha fatto storcere il naso a più di un consigliere d'opposizione.

L'attacco della destra: "Soldi senza bando e senza rendicontazione"

"Non capiamo perché gli esponenti dell'amministrazione Gualtieri - commentano Stefano Erbaggi e Francesca Barbato di FdI - vogliano sostenere con nuovi fondi il Piccolo America, ancora con un affidamento diretto, senza bando e, soprattutto, senza aver ricevuto alcuna rendicontazione specifica sull'impiego delle risorse già stanziate. Il Piccolo America ha presentato lo stesso piano economico per lo scorso anno per 'Il cinema in piazza', con otto voci generiche, e la maggioranza che governa la città ha pensato bene di a procedere nuovamente con l'affidamento diretto, il tutto muovendosi largamente in anticipo con le tempistiche. A nulla è servita la nostra richiesta di un resoconto sugli stanziamenti recepiti dalla struttura nel 2023, per il medesimo progetto, per il quale non è stata ancora presentata dettagliata rendicontazione". Erbaggi nel suo intervento in commissione ha sollevato dubbi su una voce di spesa in particolare: "Centotrentamila euro per l'accoglienza degli ospiti - cita il consigliere di destra - ma non sappiamo se sia una cifra giusta o esagerata o magari sottostimata. Non sappiamo nulla perché la proposta progettuale come è stata presentata è generica, la potrebbe fare anche mio figlio di 8 anni".

Raggi (M5S) e Melito (Pd): "Il parere andrebbe rimandato"

Interviene anche Virginia Raggi (M5S): "Una parte di questi dubbi sono anche i miei. Andando a vedere i contributi che riceve la rassegna, leggo 100mila euro da sponsor e 250mila euro di risorse proprie della Fondazione. Non ci sono, come dice Gotor, altri contributi pubblici. E la Regione Lazio, che quando c'era Zingaretti ogni anno finanziava il Piccolo America, adesso con un'altra giunta non risulta lo faccia più, a quanto pare vengono solo da noi a chiedere sostegno. Il parere per me va rimandato". Richiesta che viene condivisa anche dalla consigliera del Pd Antonella Melito: "Gotor ci parlava di una memoria di giunta che anticiperà la delibera. La mia è una domanda politica: perché non si fa rientrare tutto nella stessa memoria e poi si fanno delle valutazioni e invece in questo caso si dà un'accelerazione particolare? Io credo sia opportuno riconvocare questa commissione".

I dubbi sulla mancata rendicontazione 2023

Sulla rendicontazione l'assessore Gotor, prima di lasciare anticipatamente la commissione per andare ad accogliere la salma di Sandra Milo, ha voluto tranquillizzare i presenti, senza riuscirci: "Il regolamento prevede che si debba presentare entro il marzo successivo all'anno di svolgimento delle attività (parere confermato dalla responsabile degli eventi culturali, Simona Cives, ndr), in ogni caso so che arriverà nelle prossime ore". Come fatto notare da Virginia Raggi "visto che la rendicontazione è fondamentale per capire le spese, non trovo corretto si venga a chiedere ora, prima dei controlli, un contributo per il 2024".

Richiesta non accolta. La commissione ha espresso parere favorevole con sei voti (tutti della maggioranza) mentre FdI, Italia Viva, Lista Calenda e M5S non hanno partecipato al voto. Melito del Pd, unica della maggioranza ad aver chiesto di rimandare l'espressione di parere, è uscita dalla commissione ed è stata sostituita da Nella Converti.