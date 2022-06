Cinema, al via il bando regionale per le coproduzioni internazionali

Realizzare film sul territorio laziale, cooperando tra imprese estere e del territorio. E' l'obiettivo della Regione con il nuovo bando "Lazio Cinema International", che verrà presentato lunedì 6 giugno a largo Ascianghi 5, Trastevere, dal presidente Nicola Zingaretti.

Il bando è frutto del piano annuale di interventi in materia di cinema e audiovisivo per il 2022, finanziato con 14 milioni e 500.000 euro di risorse regionali e fondi europei per il 2021-2027.

Tra gli scopi del piano ci sono la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, la produzione, le coproduzioni internazionali, la promozione dell'esercizio cinematografico, la distribuzione, il restauro e la digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche e, infine, i progetti di scrittura di sceneggiature originali.

Alla presentazione del bando saranno presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'assessore allo sviluppo economico Paolo Orneli e la responsabile dell'ufficio cinema regionale Giovanna Pugliese.