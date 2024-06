La Regione usa il cinema per mettere in vetrina le bellezze del Lazio

Ci sarà tempo fino al 19 luglio per presentare le domande. È aperta la prima finestra 2024 del bando "Lazio Cine International". L’iniziativa, con una dotazione di 5 milioni di euro, metà dei quali (2,5 milioni di euro) riservati alle opere audiovisive di interesse regionale, punta a sostenere la competitività e l’internazionalizzazione delle imprese di produzione cinematografica, valorizzando le location del territorio.

Il bando

Si tratta di un contributo a fondo perduto che la Regione Lazio concede fino al 50% dei costi ammessi e offre un massimo di 600.000 euro a sostegno degli investimenti in coproduzioni audiovisive che prevedano la compartecipazione dell’industria del Lazio con quella estera, la distribuzione di carattere internazionale dei prodotti e la realizzazione di opere che offrano una visibilità internazionale alle destinazioni turistiche del Lazio.

La Regione Lazio ha inserito Lazio Cine International tra le operazioni di importanza strategica nel quadro della programmazione 2021-2027 dei fondi europei, e in particolare del FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale), in quanto l’industria cinematografica e audiovisiva rappresenta un settore centrale per lo sviluppo economico e culturale del territorio e per il rilancio e la promozione del Lazio sulla scena internazionale.

A chi è rivolto l’avviso

Potranno partecipare al bando piccole e medie imprese e produttori di opere cinematografiche, televisive o web con l’obiettivo di rafforzare e migliorare la competitività delle imprese e il relativo indotto, anche attraverso una maggiore collaborazione con i produttori esteri. Altro obiettivo di Lazio Cine international è offrire maggiore visibilità internazionale alle destinazioni turistiche del Lazio, in particolare ai luoghi di pregio artistico e culturale oggi più marginali rispetto ad una domanda concentrata prevalentemente su Roma, e quindi a rafforzare e migliorare la competitività del settore turistico.

“Grazie a questo nuovo bando continuiamo a sostenere le imprese di uno dei settori chiave del nostro Paese – ha detto, in una nota, la vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria, all’Internazionalizzazione, Roberta Angelilli - si tratta di un contributo concreto che risponde alle recenti richieste di aiuto del comparto cinematografico e audiovisivo, con il duplice obiettivo di estendere il beneficio dall’industria culturale a quella turistica, per valorizzare anche le location cinematografiche del Lazio e la ricettività di luoghi straordinari ma spesso poco conosciuti»,

“Ritengo che questo bando sia una grande opportunità per i produttori che intendano realizzare opere di carattere internazionale e che possano avere come opportunità anche la sfida della qualità dell’opera stessa – ha spiegato spiega la responsabile della Struttura autonoma cinema della Regione Lazio, Lorenza Lei - la capacità di raccontare storie è una grande occasione che i produttori possono cogliere indirizzando le loro opere anche ad un pubblico di giovani che, come ovvio potrebbero essere i nuovi spettatori. La Regione Lazio con il supporto di Lazio Innova metterà a disposizione degli esperti per fornire informazioni dettagliate sul bando soprattutto a coloro che non hanno mai partecipato. La Regione Lazio è una regione in più per credere nel cinema”.

Per fornire informazioni dettagliate alle imprese cinematografiche interessate e partecipare al bando Lazio Cine International, la Regione Lazio ha organizzato due incontri con gli esperti di Lazio Innova il 27 giugno e il 9 luglio (dalle ore 17:00 alle ore 19:00) presso la sede del Polo Cinema e Audiovisivo, in via Parigi 11 a Roma.