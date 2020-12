Prati, lo storico cinema Azzurro Scipioni rischia la chiusura: "Dopo stop per pandemia costretti a vendere"

L'Azzurro Scipioni, storica sala cinematrografica di Roma, rischia di chiudere. A farlo sapere è Silvano Agosti, gestore del cinema in zona Prati, che in un post su Facebook annuncia la vendita delle sedie per 5 euro al pezzo: "Le sto mettendo in vendita perchè sono costretto a interrompere l'attività dell'Azzurro Scipioni. Adesso informerò l'assessore alla Cultura ma non ho grandi speranze", dice sconsolato.

La struttura, che ha due sale (la Chaplin e la Lumiere), è aperta da circa 40 anni durante cui ha sempre proiettato i grandi capolavori del passato attirando molti appassionati del grande schermo. Ora rischia di chiudere a causa dello stop forzato imposto dalla pandemia. In pochi minuti, però, molti utenti hanno lasciato il loro commento sulla pagina social, invitando Agosti ad andare avanti: "Che tristezza! È stato un angolo di Roma pieno di sogni e soprattutto arricchito dalla tua presenza, sempre lì pronto a parlare e a dare saggi e incantevoli consigli. Mi auguro vivamente che si possa fare qualcosa per mantenere vivo questo luogo", ha scritto Alessandro. "Metti le sedie a 200 euro l'una e troverai un sacco di persone, tra cui io, disposte a comprarne una a testa per lasciarle dove devono stare", ha suggerito Sara.

"Silvano non mollare. Fatti aiutare e apri un crowdfunding sicuramente moltissime persone sono pronte a donare affinchè l'Azzurro Scipioni continui la sua attività di cinema di arte e cultura", ha aggiunto Nino. "Sono dispiaciutissimo Silvano! L' Azzurro Scipioni è un bene comune...Sono pronto ad aderire a qualsiasi iniziativa per salvarlo" scrive Lorenzo. E ancora Marco tagga la presidente Pd del I municipio Sabrina Alfonsi: "Questo cinema è luogo di cultura e bene comune del I Municipio. Merita, oltre che il nostro di cittadini, il sostegno delle Istituzioni". Segue Federico: "Spero che non chiuda questo magnifico cinema che ho avuto l'onore di visitare proprio prima della pandemia Silvano non mollare".

Insomma, la speranza e la volontà di molti è di aiutare questa storica struttura della Capitale a non chiudere. E a quanto pare, almeno a parole, è anche quella del vicesindaco con delega alla Cultura Luca Bergamo: "Appena venuto a conoscenza di quanto sta accadendo al Cinema Azzurro Scipioni - ha dichiarato - ho preso contatti per capire la situazione. Vogliamo evitare la chiusura".