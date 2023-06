Fondi senza bando al Cinema America: l'esposto all'Anticorruzione

Il caso Cinema America finisce sotto la lente dell'Autorità anticorruzione. A presentare un esposto in merito è il consigliere capitolino della Lega Fabrizio Santori. "Chiediamo una valutazione della delibera sulle arene all'aperto, che elargisce a questa fondazione (Nuovo Cinema America) 250.000 euro, senza alcun bando, per la rassegna ‘Il cinema in piazza 2023’, perché valutata di ‘eccezionale rilevanza’" dichiara il consigliere. "Un evento inarrivabile, chissà, che rievoca lo ‘stupor mundi’ al punto da mettere fuori gioco le altre associazioni, che invece sono state costrette a partecipare al bando dell’Estate Romana, rimanendo quasi tutte escluse. Nel frattempo le associazioni di categoria hanno chiesto al Campidoglio la revoca dell'atto, che non rispetta i principi di trasparenza e di libera concorrenza".

La delibera ad hoc

Ricapitoliamo i fatti. Con una delibera di giunta, approvata in fretta e furia dalla commissione cultura a fine maggio, il sindaco Gualtieri ha stanziato un finanziamento da 250mila euro, senza bando, ai ragazzi del Cinema America. Il tutto dopo quella che da più testimoni è stata raccontata come una vera e propria sfuriata del presidente della fondazione Valerio Carocci nei corridoi di palazzo Senatorio.

La Fondazione Piccolo America, lo ricordiamo, è un ente privato nato a dicembre 2022 dall'esperienza decennale dei ragazzi che nel 2012 occuparono il Cinema America e oggi gestiscono anche la Sala Troisi a Trastevere. Una mossa quella di Gualtieri che ha scatenato polemiche da più parti, politiche, ma anche provenienti dal mondo culturale romano.

"Con incassi stimati di oltre 200.000 euro da cibo, bevande e gadget, oltre ai 250.000 euro dati in via diretta dal sindaco Gualtieri e ai 50.000 che sembrerebbero essere stati erogati da una partecipata di Roma Capitale, la rassegna cinematografica viene davvero aiutata rispetto ad altre realtà, che invece sono state abbandonate dalle istituzioni" tuona ancora la Lega. La palla ora passa all'Anac.