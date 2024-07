Cimitero del Verano, prenotati tutti i loculi messi a bando: il comune incassa oltre 2 milioni

I loculi del Verano che l’amministrazione aveva messo a bando sono stati tutti prenotati. L’avviso pubblico, scaduto il 15 luglio, ha consentito all’amministrazione capitolina di incamerare delle risorse di cui beneficeranno i cimiteri comunali.

I costi per le concessioni

I trenta giorni del bando sono stati più che sufficienti per fare in modo che, tutti i posti disponibili, venissero opzionati. Si tratta di 739 loculi da scegliere tra cinque file diverse e, quindi, con costi differenti. Si va infatti dai 663,84 euro ai 3.530,33 euro per la prima fila. Per tutti, però, vale la stessa durata: la concessione infatti resta valida per trent’anni.

I fondi ottenuti

Secondo le stime del Campidoglio, l’operazione ha permesso di ottenere oltre 2 milioni di euro. “L’adesione dei romani a questo bando è stata molto positiva – ha dichiarato Sabrina Alfonsi, assessora all’ambiente ed ai rifiuti di Roma Capitale –. Sono infatti pervenute più del doppio delle domande rispetto al precedente bando del 2022. Le risorse ottenute dal bando, stimate in circa 2 milioni di euro, saranno messe a disposizione di Ama per il potenziamento degli interventi per il decoro e la manutenzione di tutti i cimiteri capitolini”.

Più soldi per il decoro dei cimiteri

Soddisfazione per l’esito del risultato è stato espresso anche dal numero uno dell’azienda municipalizzata ai rifiuti. Le concessioni, come il presidente di Ama Bruno Manzi ha ricordato, erano destinati “ai soli cittadini residenti”. Per l’azienda che Manzi dirige significa avere più risorse per migliorare il decoro del Verano e degli altri cimiteri comunali.