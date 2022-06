Al cimitero del Verano a bando loculi e aree per la costruzione di tombe private

Loculi e aree private per la costruzione di tombe nel cimitero del Verano tornano a bando dopo anni. La direzione servizi cimiteriali capitolini di Ama ha pubblicato un avviso pubblico, rivolto ai cittadini residenti nel territorio di Roma Capitale, con cui vengono messi in concessione 585 loculi per salma singola, 35 aree per la costruzione di tombe private e 8 lotti derivanti da residui di un'asta del 2014.

"Dopo un lungo lavoro di ricognizione e censimento su loculi e aree, in molti casi inutilizzati e abbandonati da anni, effettuato dal nuovo management di Ama, è ora possibile rendere effettivo un provvedimento molto atteso dai cittadini per restituire alle funzioni di culto ampie sezioni del Verano, contribuendo così anche al suo decoro e alla sua riqualificazione" dichiara il sindaco Gualtieri.

"Il bando appena pubblicato colma un vuoto decennale di mancata gestione e programmazione che, di fatto, ha impedito nuovi accessi al cimitero del Verano". Un bando che è parte integrante del piano strategico complessivo per la riorganizzazione e il miglioramento della gestione dei servizi cimiteriali della Capitale, approvato dalla giunta Gualtieri nel febbraio 2022.

Il piano per i cimiteri di Roma

Il piano ha definito un cronoprogramma di interventi che prevede, tra gli altri, entro un anno il completamento di lavori già autorizzati utilizzando finanziamenti (2020/21) non spesi dalla precedente amministrazione per 2,3 milioni. A ciò si aggiungono la messa in sicurezza e riqualificazione delle alberature, la predisposizione di un piano regolatore cimiteriale e lo stanziamento ex novo di 4 milioni per la realizzazione del nuovo impianto crematorio al cimitero Flaminio, dove si sa rimane il problema delle liste d'attesa per le cremazioni.

"Al Verano, in particolare, sono stati ultimanti i lavori di ristrutturazione del muro perimetrale - lato Tangenziale e del rifacimento delle coperture degli uffici e completati gli interventi di abbattimento e messa in sicurezza delle alberature del reparto israelitico che, insieme alla cura del verde, proseguiranno negli altri quadranti del cimitero" dichiara l'assessora a Ambiente e Rifiuti Sabrina Alfonsi. "Siamo al lavoro per dare decoro e dignità ai nostri luoghi di culto su tutto il sistema degli 11 cimiteri capitolini".

Tutte le informazioni sulle ubicazioni dei loculi e delle aree, sul loro valore economico e sulle modalità di presentazione delle domande sono consultabili sul sito web www.cimitericapitolini.it. Sulla base delle domande ricevute verrà stilata una graduatoria che terrà conto dell’età del richiedente in ordine decrescente dal più anziano al più giovane e che sarà pubblicata sul sito.