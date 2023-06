Cimitero Laurentino invaso da erbacce e zanzare: “Sono stata divorata dalle punture”

La manutenzione del verde, a Roma, non lascia a desiderare solo in molti giardini e parchi pubblici. Sempre più spesso, infatti, arrivano segnalazioni sulle condizioni in cui versano i cimiteri della Capitale.

Lo stato del cimitero Laurentino

Nel fine settimana una cittadina ha mostrato le immagini di quello presente a Prima Porta. Il 29 giugno, la segnalazione, arriva invece dal municipio IX.“Era un po’ di tempo che non mi recavo al cimitero Laurentino. Lì è sepolto mio marito, che si chiamava Paolo. Pertanto, in occasione della festa di San Pietro e Paolo, avevo pensato di fargli visita e portargli una piantina. Raggiungere la sua tomba, però, è stato davvero complicato” ha raccontato a Romatoday la signora Barbara Spinelli.

Strappati i cespugli per accedere alle tombe

“Le erbacce erano cresciute dappertutto e lungo il percorso, per riuscire a camminare, ho dovuto strappare dei cespugli cosa che ho visto fare anche ad un altro signore, come me in difficoltà nel raggiungere la tomba a cui era diretto”Le piante infestanti, senza la necessaria manutenzione, sono cresciute lungo i percorsi che consentono di accedere alle sepolture. A differenza di Prima Porta, però, le tombe del Laurentino erano almeno visibili.

L'invasione di zanzare

Il terzo cimitero di Roma, rispetto a quello del Flaminio, presenta un’ulteriore insidia. “C’è uno spazio, con una fontanella, dov’è possibile riempire i vasi con l’acqua. Purtroppo però era infestato dalle zanzare – ha commentato la vedova – io indossavo un vestito, quindi non avendo i pantaloni, le mie gambe sono state prese d’assalto e sono tornata a casa piena di punture”. La scena descritta, stando alla testimonianza della residente, non ha precedenti. Almeno in epoca recente. “Mio marito è venuto a mancare tre anni fa e durante questo periodo non mi era capitato di trovare il cimitero in queste condizioni” ha concluso “io sono dovuta scappare via, perché divorata dalle zanzare”.

Il futuro dei cimiteri romani

Il cimitero Laurentino si estende su una superficie di 21 ettari. Come per gli altri 10 cimiteri cittadini, la sua manutenzione è affidata ad Ama che, secondo il piano industriale, impegna nella gestione di tutti i cimiteri romani 262 risorse umane. L'amministrazione cittadina sta però valutando l'ipotesi di affidare la responsabilità dei servizi cimiteriali, e quindi le numerose incombenze che ne derivano, ad un'altra società.