Lapidi rubate, fontane a secco e tombe ricoperte dalle erbacce. La vergogna del cimitero Flaminio

Il verde è totalmente abbandonato, l’erba è così incolta e selvaggia che raggiungere le lapidi dei propri cari che sono sepolti a terra al cimitero Flaminio è diventato impossibile. “Ormai non si vedono nemmeno più le foto, nè si riescono a leggere i nomi. Le tombe sono completamente coperte, soffocate da piante e rovi”. C’è tanta rabbia nelle parole di chi ha un parente, un amico o un familiare che riposa nel camposanto di Prima Porta.

Tombe irraggiungibili al Cimitero Flaminio

Il cimitero, il più grande d’Italia con i suoi 140 ettari di estensione e 37 chilometri di strade interne, versa da tempo in condizioni pessime. “Frequento il cimitero con una certa continuità e posso dire che con il passare dei mesi la situazione sta peggiorando di settimana in settimana”, ci racconta un nostro lettore. “La situazione oltre che disgustosa, sta diventando insostenibile”, aggiunge Barbara.

Il cimitero è senza acqua

Mentre l’erba cresce a dismisura e fagocita le lapidi, intorno manca l’acqua. Le fontanelle sono a secco da quasi un mese. Dal 13 settembre l’erogazione di acqua non potabile è stata sospesa per consentire gli interventi di manutenzione sulla rete idrica. Da allora “tutti - spiegano i parenti dei defunti sepolti a Prima Porta - siamo costretti a fare almeno due chilometri, taniche alla mano, per innaffiare i fiori, prenderci cura delle tombe dei nostri cari”.

Lapidi rubate

E c’è chi al cimitero Flaminio la lapide di suo padre non l’ha più trovata. Il furto nel corpo A: “Qui uno schifoso maledetto ha rubato la lapide di mio padre”, si legge su alcuni cartelli di attenzione affissi sui muri dell’edificio. Uno sfacelo totale a poche settimane dalla commemorazione dei defunti. Nemmeno l’appalto di Ama a ditte esterne per la manutenzione del verde e il mantenimento del decoro (12 milioni di euro) è riuscito ad invertire la rotta. A Roma si muore sempre due volte.