Acqua, pulizia e decoro. Il piano del Comune per riqualificare il cimitero Flaminio

Riapre San Michele Arcangelo al Cimitero Flaminio. La chiesa, dopo anni di abbandono, è stata oggetto di un importante intervento finanziato dall’amministrazione capitolina. I lavori hanno permesso il rinforzo strutturale e la complessiva riqualificazione sia degli interni che degli spazi esterni, delle terrazze e delle pavimentazioni. Effettuata anche la manutenzione sull’antica campana del XVII secolo.

La riqualificazione del cimitero Flaminio

Un intervento che si inserisce nel piano complessivo di riqualificazione dei cimiteri di Roma sul quale l’amministrazione capitolina, nel biennio 2022-23, ha stanziato 14.8 milioni di euro per le manutenzioni straordinarie degli edifici, dell’impiantistica e del verde. A questi si aggiungono gli 8.3 milioni di euro dell’appalto triennale di Ama per la cura del verde, la pulizia e il decoro, partito a luglio scorso, con il quale sono stati raddoppiati il numero degli operatori impegnati che, al Flaminio, sono attualmente 60. Con l’obiettivo di intensificare la frequenza delle operazioni di sfalcio e pulizia, l’area del cimitero è stata suddivisa in 15 lotti per garantire un passaggio ogni quindici giorni su ciascun lotto. Interventi resi più efficaci anche grazie alla dotazione di nuovi macchinari tra cui un trattore, una ruspa, una falciatrice, mezzi per lo spazzamento e attrezzature per il diserbo.

L’acqua al cimitero di Prima Porta

Tra gli interventi principali che riguardano il cimitero Flaminio, sono stati riparati i guasti alle pompe di sollevamento e di adduzione della rete idrica e ripulite le vasche di raccolta dell’acqua, realizzati 8 nuovi bagni e riqualificato il Giardino dei ricordi. Sul miglioramento della rete idrica potabile è in corso di affidamento un progetto finanziato con circa 700mila euro ed è in progettazione il rifacimento della rete idrica non potabile per l’innaffiamento.

Una boccata d’ossigeno per il camposanto più grande d’Italia spesso al centro delle critiche dei cittadini che tra erba incolta ed edifici allagati non riescono nemmeno a raggiungere le lapidi dei loro cari per posare un fiore.

Tre nuove linee di cremazione

Sempre per il cimitero di Prima Porta, dopo il caos dell’era pandemica, è stata aggiudicata la gara per l’ampliamento dell’impianto di cremazione con la realizzazione di tre nuove linee, con lo stanziamento di circa 4.8 milioni sul bilancio capitolino, di cui si prevede l’avvio dei lavori all’inizio del 2024. Sono, inoltre, in fase di affidamento i lavori per il rifacimento delle impermeabilizzazioni degli edifici loculi del complesso Semicircolare e di edifici dei lotti A-G per un finanziamento complessivo di oltre 2.3 milioni. È stata ultimata, inoltre, la progettazione degli interventi di rifacimento delle pavimentazioni stradali all’interno del cimitero approvato e finanziato con 1 milione di euro.

L'assessora: "Al lavoro per ridurre le criticità e garantire decoro"

“La riapertura alla cittadinanza della Chiesa di San Michele Arcangelo, rimasta inagibile per molto tempo, è particolarmente significativa in questo giorno dedicato alla commemorazione dei defunti, poiché viene restituita una chiesa cara ai romani alla sua funzione di luogo di culto e di preghiera e allo svolgimento dei riti funebri” ha commentato l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma capitale, Sabrina Alfonsi. “In questa ricorrenza abbiamo voluto, anzitutto, attivare dei presidi di accoglienza grazie all’impegno del personale di Ama, che ha fornito ai visitatori indicazioni sull’ubicazione delle tombe e raccolto segnalazioni e di Areti, competente sull’illuminazione e sulle luci votive. Inoltre, come segno di vicinanza ai cittadini e alle cittadine in visita ai propri cari, abbiamo pensato di donare un garofano bianco. E’ stato anche distribuito un kit per la piccola pulizia delle lapidi. Come amministrazione siamo al lavoro per ridurre le criticità e garantire decoro, pulizia e cura ai cimiteri di Roma, un sistema complesso e molto esteso negli anni gravemente trascurato. Con questo obiettivo abbiamo destinato risorse per quasi 15 milioni di euro sulla manutenzione straordinaria degli edifici, del patrimonio verde e sulla realizzazione di nuovi impianti. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria degli edifici, inoltre, sarà operativo da gennaio un nuovo appalto da 6 milioni già aggiudicato. Infine, c’è un grande progetto da 2,7 milioni per la riqualificazione del verde e delle alberature in tutti i cimiteri che verrà messo in gara al più presto”.