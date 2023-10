Loculi allagati al cimitero Flaminio. E i parenti non riescono a portare i fiori ai loro cari

“Oggi non sono riuscito a posare un fiore sulla tomba di mio padre, così le altre famiglie ai loro cari. Tutto questo perché 10 centimetri di acqua impedivano l'accesso ai loculi. Sono rimasto con i fiori in mano”. È questo lo sfogo amaro di un nostro lettore di ritorno dal Cimitero Flaminio.

Loculi allagati, impossibile lasciare fiori ai defunti

Massimo si era recato al camposanto di Prima Porta per omaggiare suo papà ma le pessime condizioni dell’edificio “L” glielo hanno impedito. I corridoi che portano ai loculi sono completamente allagati, per raggiungere le lapidi dei propri cari bisogna immergersi con tutte le scarpe in un vero e proprio lago. Difficile con semplici sneakers o scarpe da passeggio, pericoloso soprattutto per i più anziani che rischiano di scivolare. Così in tanti hanno rinunciato e sono tornati a casa con i mazzi di fiori comprati per i defunti.

Fontane senza acqua da un mese e mezzo

Un intero edificio allagato. Un paradosso in un cimitero, il Flaminio, dove da un mese e mezzo l’erogazione di acqua non potabile è in parte sospesa al fine di consentire alcuni interventi di manutenzione sulla rete idrica. Fontane a secco che costringono i visitatori a dover riempire altrove bottiglie e taniche, spesso prendendo la macchina per spostarsi da una parte all’altra del cimitero. Il più grande d’Italia con i suoi 140 ettari di estensione e 37 chilometri di strade interne.

Anche i servizi igienici non se la passano meglio. In parte chiusi, quelli aperti sono sporchi e fatiscenti. C’è poi un blocco completamente inutilizzabile e inutilizzato da tempo: quello dei gruppi semicircolari ipogeo interno al lotto 3. Muffa e infiltrazioni dal soffitto, pavimento ricoperto da intonaco caduto. Water nero di sporcizia, lavandino intasato.

Lo sforzo di Ama e Comune

A peggiorare le cose all’interno del cimitero Flaminio ci si mettono anche ladri e vandali. Furti continui, sfregi a fontane, piante e cestini. Il Comune e Ama provano a correre ai ripari intensificando gli interventi di decoro delle strutture e di cura del verde anche attraverso l’unità speciale.

Tra gli ultimi interventi la pulizia degli edifici nel settore del semicircolare, le attività di sfalcio, diserbo e sistemazione delle siepi, la manutenzione degli assi viari, il ripristino dell’impianto idrico e il completamento dei lavori di riqualificazione della Chiesa di San Michele Arcangelo. Per tutta la settimana saranno poi rafforzati servizi e presidi di personale per assistere le migliaia di romani che si recheranno a fare visita ai propri cari. Ma la commemorazione dei defunti è nel pieno e al cimitero Flaminio per l’ennesimo anno lo scenario è da vergogna.