Ama non gestirà più i cimiteri di Roma. Il Comune vuole affidarli a un'altra partecipata

Ama non gestirà più i servizi cimiteriali. Nelle intenzioni del Campidoglio c'è quella di passare le attività a un'altra partecipata o a una società di secondo livello da creare ex novo. A tal proposito in giunta è stato approvato un emendamento dell'assessora Sabrina Alfonsi alla delibera sulla razionalizzazione delle partecipate. Ancora i dettagli dell'operazione sono da definire.

Un tentativo da parte dell'amministrazione di efficientare la gestione delle strutture, spesso oggetto di denunce per lo stato di abbandono e scarsa manutenzione generale. Da qui la richiesta ad Ama di indicare entro 30 giorni, in un report da inviare ai dipartimenti Ambiente e Partecipate, le attività svolte, con quali risorse umane e quali risorse strumentali collegate, insieme a costi, ricavi e flussi finanziari associati.

La gestione dei cimiteri

Ama attraverso la direzione Cimiteri capitolini, gestisce a Roma gli 11 cimiteri comunali, che hanno un'estensione territoriale complessiva di oltre 250 ettari. I tre principali e più noti sono il Verano, 83 ettari, il Flaminio-Prima Porta, 140 ettari, e il Laurentino, 21 ettari. Gli altri otto, "minori", sono i cimiteri di Ostia Antica, San Vittorino, Isola Farnese, Castel di Guido, Cesano, Maccarese, Santa Maria del Carmine-Parrocchietta, Santa Maria di Galeria. Di cosa si occupa Ama?

Prima di tutto della gestione delle concessioni (loculi e aree per le tombe private), delle operazioni cimiteriali (inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione), dei cosiddetti servizi necroscopici (anagrafe mortuaria, funerali per indigenti, fornitura di feretri). E ancora la manutenzione ordinaria di manufatti, strade, viali e impianti pubblici, gestione e conduzione dell'impianto crematorio del cimitero Flaminio, manutenzione del verde pubblico e pulizia.

Un impegno gravoso per le risorse di un'azienda che punta a stringere il suo core business alla sola gestione dei rifiuti e pulizia della città. Al momento, stando ai dati contenuti nel piano industriale, sono 262 le risorse impiegate nella gestione dei cimiteri tra quadri, dirigenti, operatori e impiegati. Da capire se verranno semplicemente assorbiti nella nuova società o quale altra strada verrà intrapresa riguardo al personale.