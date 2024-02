Sos cimiteri, Ama cerca nuovi impiegati per sbrigare le pratiche d'ufficio

Ama cerca rinforzi per la gestione dei cimiteri. On line un bando pubblico per la selezione di 30 nuovi addetti che si occupino di mansioni legate alla lavorazione delle pratiche amministrative. Verranno inserite all'interno della cosiddetta "divisione cimiteri", una speciale unità operativa dedicata al settore che gestisce a Roma gli 11 cimiteri comunali. I tre principali e più noti sono il Verano, 83 ettari, il Flaminio-Prima Porta, 140 ettari, e il Laurentino, 21 ettari. Gli altri otto, "minori", sono i cimiteri di Ostia Antica, San Vittorino, Isola Farnese, Castel di Guido, Cesano, Maccarese, Santa Maria del Carmine-Parrocchietta, Santa Maria di Galeria.

Di cosa si occupa Ama? Prima di tutto della gestione delle concessioni (loculi e aree per le tombe private), delle operazioni cimiteriali (inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione), dei cosiddetti servizi necroscopici (anagrafe mortuaria, funerali per indigenti, fornitura di feretri). E ancora la manutenzione ordinaria di manufatti, strade, viali e impianti pubblici, gestione e conduzione dell'impianto crematorio del cimitero Flaminio, manutenzione del verde pubblico e pulizia, quest'ultimo in parte appaltato a ditte esterne.

Un settore particolarmente delicato quello dei servizi cimiteriali, da tempo nel mirino di denunce e segnalazioni per il continuo stato di abbandono dei principali cimiteri cittadini, vedi il Verano e Prima Porta. Tanto da aver spinto il Campidoglio a pensare a una riorganizzazione totale. Lo scorso giugno, è passato in giunta un emendamento dell'assessora Sabrina Alfonsi alla delibera sulla razionalizzazione delle partecipate. Nelle intenzioni del Campidoglio c'è quella di passare le attività a un'altra partecipata o a una società di secondo livello da creare ex novo. Ancora i dettagli dell'operazione sono da definire, ma il settore non è effettivamente presente nella bozza del nuovo contratto di servizio tra Ama e Roma Capitale.

Un impegno troppo gravoso la gestione dei cimiteri per le risorse di un'azienda che punta a stringere il suo core business alla sola gestione dei rifiuti e pulizia della città. Da capire come verrà gestito il personale, se verrà semplicemente assorbito nella nuova società. Al momento, stando ai dati contenuti nel piano industriale, sono 262 le risorse impiegate nella gestione dei cimiteri tra quadri, dirigenti, operatori e impiegati. E ora se ne cercano altre 30.