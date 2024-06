Ciclabile Ostiense e non solo, sono troppi i cantieri fermi in città. I ciclisti scendono in strada

È trascorso un anno durante il quale non ci sono stati progressi. Ed è per questo che il 27 giugno, dodici mesi dopo l'ultimo appuntamento, torna su via Ostiense la “ciclabile umana”. Perché quel cantiere dedicato alla mobilità a pedali è stato smantellato. E sono troppi i progetti, destinati alle ciclabili, rimasti nei cassetti del Campidoglio.

La ciclabile sparita

“Denunciamo pubblicamente la sospensione di un cantiere già avviato giustificata con motivazioni pretestuose (la concomitanza di altri cantieri) e con ambigue dichiarazioni come “vogliamo fare un progetto migliore”, “realizzare un Boulevard”” sono le stesse frasi che erano state contestate nel giugno del 2023, a pochi mesi di distanza dall’interruzione dei lavori dedicati alla bike lane. E sono le parole d’ordine della nuova mobilitazione, sottoscritta da decine di realtà come Salvaiciclisti Roma, BikeToSchool Roma, Fiab, Metrovia, Vivinstrada solo per citarne alcune.

La bike lane di via Ostiense

Anche perché “trascorsi dodici mesi, dell’infrastruttura già finanziata e appaltata è stato realizzato meno di un terzo del progetto originale. Modificato e sospeso, anche se pagato per intero…Un progetto da 430 mila euro per la realizzazione di una ciclabile di 2,1 km di cui sono stati realizzati solo 700 metri”. L’avvicinarsi del Giubileo, per gli utenti della mobilità dolce, non sta portando miglioramenti almeno sulla via Ostiense. “Su quella strada non abbiamo né la ciclabile, né il boulevard né la preferenziale” hanno osservato le realtà che hanno aderito alla “ciclabile umana”. Tra loro anche gruppi di genitori, come quelli della scuola Giardinieri, ortisti, come quelli di Legambiente Garbatella e comitati di zona, come il comitato parchi Colombo o il comitato di quartiere Decima Torrino.

Le ciclabili attese in tutta Roma

La protesta però non è solo per il mancato completamento della bike lane sulla via Ostiense. Gravi ritardi sono ad esempio segnalati sulla “ciclabile Termini Sapienza sulla cui cartellonistica leggiamo che il cantiere doveva concludersi per il febbraio 2024” così come, ritardi, sono additati anche sul fronte del Grande raccordo anulare delle bici. Sono in tutto una ventina le piste attese cui, la "ciclabile umana", chiede conto. Si va da quella su viale Giustiniano Imperatore, si passa per la pista deputata a collegare viale XXI Aprile con viale delle Province, e si arriva all'opera destinata a rendere percorribile in bici il tratto tra piazza Cina e l'Eur. È lungo elenco di piste ciclabili che, gli utenti delle due ruote a pedali, rivendicano a gran voce.

L'appuntamento

“Quel motto ‘ciclabili sì, ma fatte bene’, tanto ripetuto in campagna elettorale, alla data di oggi suona come una menzogna” hanno obiettato i ciclisti che, per protestare per tutte “le ciclabili appaltate e non realizzate” hanno deciso di darsi appuntamento, giovedì 27 giugno, alle ore 18.30 alla Piramide Cestia: è quella la sede in cui, ancora una volta, verrà messa in scena una “ciclabile umana”.