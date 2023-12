Quanto sono utilizzate le ciclabili Tuscolana e Nomentana

La rete ciclabile romana si sviluppa su circa 320 chilometri. Ci sono piste ciclabili realizzate durante la passata amministrazione, che hanno saputo catalizzare l’attenzione dei media, il dibattito politico, il confronto anche al bancone del bar. Sono quella che si sviluppa lungo la via Tuscolana e la ciclabile che, a molti chilometri di distanza, prende avvio da Porta Pia per proseguire, poi, lungo la via Nomentana. Sono state opere utili?

La ciclabile della Tuscolana

Per rispondere alla domanda può risultare utile conoscere ragionare su dati che forniscono informazioni sul suo impiego e sul tipo di utenza che vi fa ricorso.La ciclabile della Tuscolana, realizzata durante l’amministrazione di Virginia Raggi, si sviluppa per 2,2 chilometri lungo la consolare, dalla fermata metro Subaugusta a quella di Porta Furba. Nel suo percorso si riconnette sia all’itinerario previsto per il GRAB che interesserà la zona del Quadraro vecchio, sia alla pista già esistente in viale Marco Fulvio Nobiliore.La ciclabile della Tuscolana, dopo il tratto descritto, prosegue in una modalità "provvisoria" anche verso san Giovanni, dove, all'altezza di via Gela, è stato sistemato i contabici.

Secondo dati diffusi da Roma per la Mobilità, quella pista, nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2023, è stata percorsa 78mila volte. Sono numeri registrati dal “contabici”, un totem sistemato lungo il percorso per registrare la frequenza dei passaggi di chi si sposta in bici o con il monopattino.Considerando che il numero è stato raggiunto durante un arco temporale di 270 giornate, ne consegue che siano stati poco meno di 300 al giorno i passaggi registrati su quel tratto di ciclabile. Come rilevato da Roma Servizi per la Mobilità, quella pista è stata impiegata soprattutto nei giorni feriali, con 309 passaggi giornalieri dal lunedì al venerdì che scendono a 234 durante il fine settimana. Il giorno in cui si è registrata la massima affluenza è stato in piena estate: il 7 luglio, con un picco di 571 passaggi.

La ciclabile della Nomentana

Altra pista realizzata durante l’amministrazione Raggi è quella che si sviluppa sulla via Nomentana. Il suo tragitto, da porta Pia a via Valdarno, misura 3,6 km ed anche in questo caso presenta lungo il suo percorso un totem “contabici”. “Attualmente – secondo quanto, lo scorso 5 dicembre, ha reso noto Roma Agenzia per la Mobilità – è percorsa da circa 700 ciclisti al giorno per direzione. Sono numeri che testimoniano un trend costante anche rispetto a quanto era stato rilevato, ad inizio ottobre, in occasione della "giretto d'Italia", la gara della mobilità dolce tra le città d'Italia. All'epoca erano stati registrati circa 1600 passaggi, considerando i due sensi di marcia. Il dato non si discosta molto, quindi dalla media giornaliera indicata dall'agenzia per la mobilità.

Per quanto riguarda questa ciclabile “La sperimentazione permette di analizzare e classificare in automatico i diversi passaggi, pedoni, biciclette, monopattini”. Maggiori dettagli, al momento, non sono stati forniti dall’agenzia che però ha fatto sapere che, “nei giorni feriali, sulle bici o sui monopattini, si vedono quasi esclusivamente persone vestite in modalità ‘ufficio’ con l’immancabile zainetto d’ordinanza”.

