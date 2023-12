Da Termini a Tor Vergata in bici: con il Giubileo c’è spazio anche per la mobilità dolce

Collegare la stazione Termini con i percorsi del grande raccordo anulare delle bici, per proseguire fino alla periferia sud orientale in direzione Tor Vergata. È questo l’obiettivo che l’amministrazione capitolina intendeva perseguire in previsione dell’Expo 2030. Un proposito che però, l’insuccesso della candidatura capitolina alla fiera universale, non ha fatto venire meno.

Ricongiungere il centro con la periferia

Il fatto di potenziare tutte le infrastrutture di mobilità dolce e sostenibile rappresenta una missione che ci siano dati e questo vale anche per il proposito di collegare Termini con Tor Vergata – ha commentato il presidente della commissione mobilità Giovanni Zannola – ricongiungere il centro della città con una parte periferica diventa fondamentale anche in considerazione del fatto che lì ci sono realtà come l’università ed il policlinico”.

Cosa prevede la delibera

Il provvedimento, portato in aula dal Movimento cinque stelle a dal Partito democratico, prevede di realizzare “un percorso ciclo-pedonale che colleghi la stazione Termini con il lotto 1 e 2 del Grab (il tratto che va dall’Arco di Travertino al parco di Tor Fiscale)” si legge nel provvedimento. Da Tor Fiscale poi “il percorso prosegue fino all’area di Tor Vergata”. Contestualmente dovrà essere realizzata “una sentieristica che garantisca la fruizione del territorio attaverso le bellezze culturali e naturali del parco dell’Appia Antica, del parco della Caffarella, di quello di Tor Fiscale e del parco degli Acquedotti”. Obiettivo quest'ultimo che si può raggiungere anche lavorando su altre piste ciclopedonali già in fase di studio, come quella denominata l' "Asse degli acquedotti".

Un intervento a favore della mobilità e del turismo

Il venir meno dell’Expo2030, quindi, non comporta la rinuncia a questo progetto che mette d’accordo maggioranza e Cinque stelle. Il progetto, si legge nella delibera che è stata presentata da Virginia Raggi e Giovanni Zannola, deve prevede la realizzazione di un tracciato complessivo di riconnessione ciclopedonale, che partendo da piazza dei Cinquecento, prima di raggiungere i parchi, possa passare anche per i Fori Imperiali. In tal modo “la riconnessione di tracciati esistenti e la creazione di nuovi, oltre che sviluppare la mobilità dolce, consentirebbe di creare anche un valore aggiunto in chiave turistica” ha ricordato Zannola.

Anche a prescindere dall’Expo, quindi, rimane l’esigenza di sviluppare una rete ciclabile, che possa sfruttare anche una parte dei 42 km previsti dal Grab. Le intenzioni dell’amministrazione sono chiare ma poi, perché possano beneficiarne i romani, i turisti ed i pellegrini, sarà necessario trasformare la delibera, che è un atto d’indirizzo politico, in una serie di progetti da finanziare e mettere a bando. Con tempi e modi che, una volta trovato l’accordo in Assemblea capitolina, dovranno essere via via concertati.