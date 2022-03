La ciclabile all’ombra del Cupolone manda il traffico in tilt: si accende la protesta

“Quella ciclabile sta mandando in tilt l’intero quadrante”. Non si fa attendere la protesta contro il percorso dedicato alle due ruote realizzato su ponte Principe Amedeo Savoia d’Aosta, il cosiddetto ponte PASA. Due corsie ciclabili protette dai cordoli su entrambi i sensi di marcia che hanno inevitabilmente ridotto la carreggiata contribuendo a congestionare la viabilità in una zona centrale e da sempre molto trafficata. Così quei lavori iniziati circa un mese fa, eredità della passata giunta comunale grillina, esasperano gli automobilisti e accendono la protesta proprio all’ombra della cupola di San Pietro.

Il flash mob della Lega contro la ciclabile di ponte PASA

“Diciamo no, forte e chiaro, a questa ciclabile. Un’idea assurda, priva di logica e di senso della realtà, un pedissequo scimmiottamento dei modelli giovanilisti a senso unico pensati dall’ex giunta Raggi e realizzati dal neo sindaco Gualtieri, che annunciano un esclusivo, solo e certo risultato: l’ulteriore blocco del traffico e l’aumento dei livelli di inquinamento della città” - hanno scritto in una nota il senatore Stefano Lucidi, Fabrizio Santori, consigliere capitolino della Lega, e Carlo Mattia, consigliere del XIII Municipio.

La ciclabile riduce la carreggiata: “Non passa nemmeno il ministro”

Ieri il flash mob di protesta a Porta Cavalleggeri durante il quale i tre esponenti leghisti hanno anche filmato un’auto blu che, nonostante le sirene spiegate, ha trovato grande difficoltà ad attraversare il traffico sul ponte e poi nella galleria PASA. “Il sindaco Gualtieri scenda dal piedistallo, viva per un giorno la città come fanno i cittadini comuni, ascolti i romani, il grido d’allarme del commercio. Ora basta, si cominci a governare e lo si faccia senza andare contro coloro che qui vivono, lavorano e pagano le tasse, e senza complicare la vita buttando sulle spalle delle persone il peso del disagio, del disservizio, delle perdite di tempo e dello stress. Chiederemo - annunciano Lucidi, Santori e Mattia - di rivedere il progetto sia in commissione mobilità che con un’interrogazione urgente al sindaco Gualtieri: la sicurezza è inesistente, manca la corsia di emergenza e non c’è un piano dei flussi di traffico”.

La ciclabile di galleria PASA tra quelle da rivdere

Ma in realtà proprio la ciclabile della galleria PASA, richiesta a gran voce dai ciclisti e disegnata per ben due volte da anonimi, è tra quelle che il Campidoglio ha messo nell’elenco dei percorsi che presentano criticità e per i quali chiederà delle modifiche. “Abbiamo chiesto agli uffici - ha dichiarato l'assessore Patanè durante la conferenza stampa sui 300 progetti per Roma - di rivedere alcune parti di una serie di ciclabili che hanno destato molte perplessità”. Oltre a quella della galleria PASA, anche il tracciato su via Tuscolana, le piste di Pineta Sacchetti, Gregorio VII e Prenestina.