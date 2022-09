Dal Colosseo a Ostia in bici, 10 milioni per la "ciclabile del mare"

Dal Colosseo a Ostia in bici, senza dover mai scendere dal sellino: la Regione tira avanti con il progetto ambizioso della Ciclomare, la pista ciclabile con cui intende rendere ciclabile tutto il litorale del Lazio, da Montalto di Castro a Minturno, e lo fa finanziando un fondalmentale tracciato che unirà il Colosseo al mare di Roma.

Il progetto vale 10 dei 100 milioni di fondi europei 2021-2027 che la Regione, in collaborazione con Comune e Municipio, ha deciso di destinare a un più ampio pacchetto di interventi finalizzati a riqualificare e valorizzare il litorale di Roma. La pista ciclabile sarà lunga 26 km, e partirà dal cuore della Capitale per sfociare, come un fiume, in mare: un tracciato che nelle intenzioni di Regione e Comune contribuirà al rilancio del litorale romano sfruttando il patrimonio storico-culturale e quello paesaggistico della Capitale.

L’itinerario della nuova ciclabile

L’obiettivo è realizzare un itinerario completamente ciclabile che dal Colosseo si snoderà verso Circo Massimo e viale Aventino, per raggiungere poi Porta San Paolo, Piramide Cestia, percorrere via Ostiense e viale Marconi, raggiungere la Cristoforo Colombo e costeggiare la tenuta della presidenza del Consiglio di Castel Porziano e la riserva naturale del litorale fino al mare di Ostia.