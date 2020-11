Ciclabile Colombo, completati i lavori fino alla Garbatella: "Proseguiremo fino alla Laurentina"

Sono stati installati dei parapedonali, rifatti i marciapiedi, ed è stata rimossa la vegetazione infestante. Ma soprattutto è stato steso un nuovo asfalto sulla ciclabile della Colombo.

Il nuovo asfalto

“Il rifacimento del manto e della segnaletica è arrivato al momento, partendo dagli archi della Colombo, in prossimità della Regione Lazio e proseguirà fino a via Laurentina - ha fatto sapere l’assessora ai Lavori pubblici Linda Meleo - L’asfalto applicato è di tipo drenante, migliore in condizioni di pioggia”.

Il processo partecipativo RomaDecide

Il cantiere, partito all’inizio di ottobre, è finanziato con i fondi derivanti dalla convenzione urbanistica di Piazza dei Navigatori. I residenti, gli studenti ed i lavoratori impiegati nel Municipio VIII, nel 2018, hanno avuto la possibilità di proporre e votare dei progetti dedicati al territorio. I costruttori che hanno sottoscritto la nuova convenzione urbanistica, hanno versato a Roma Capitale quasi 17 milioni di euro. Il Campidoglio ha deciso di far scegliere ai romani il modo in cui impiegare quei fondi.

La sistemazione delle ciclabili

La riqualificazione della ciclabile presente sulla Cristoforo Colombo, è tra i 18 progetti che hanno vinto il finanziamento del programma RomaDecide. In realtà, i cittadini hanno richiesto di sistemare “tutte le ciclabili presenti nel territorio”. Dunque anche il tratto che si trova sulla Laurentina e che, prima del crollo del ponte ciclopedonale, collegava la zona del centro alle Tre Fontane.

Gli interventi previsti sulla Colombo

“In prossimità degli attraversamenti pedonali e delle intersezioni stradali, per potenziare la sicurezza, stiamo dipingendo una speciale vernice rossa, più visibile e resistente” aveva spiegato la Sindaca, annunciando l’avvio del cantiere all’inizio di ottobre. L’intervento, ha fatto sapere Raggi, prevede anche “operazioni di bonifica della rete idraulica, sistemazione dei marciapiedi, sostituzione dei parapedonali e rimozione della vegetazione infestante lungo l’intero tratto della ciclabile”.

