A Ciampino dopo 15 anni i piani di zona diventano trasformabili

Ci sono voluti 15 anni di iter amministrativo, burocrazia e vertenze prima che il Comune di Ciampino potesse approvare la fatidica delibera che ammette la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà all'interno dei piani di zona. Il consiglio ha dato l'ok all'atto il 17 maggio e adesso per centinaia di famiglie si aprono nuove possibilità.

Piani di zona trasformabili a Ciampino

La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, all'interno dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, permetterà ai proprietari di affrancare gli immobili dal prezzo massimo di cessione. Ovvero il vincolo (che si applica anche i canoni) che insiste sulle case costruite in convenzione urbanistica. Ciampino, come sta facendo anche Roma in diversi piani di zona, ammettendo la trasformazione in diritto di proprietà permette ai proprietari di mettere in vendita gli immobili senza più vincoli.

Un iter iniziato nel 2008

Come fa sapere la sindaca Emanuela Colella, era dal 2008 che si tentava questo passaggi: "Il primo tentativo fu nel 2008 - spiega - l'avvio di tale procedura con i cittadini che liberamente volevano aderire all'iniziativa. Nel 2010 però tale procedura dovette essere interrotta per problemi inerenti la proprietà dei terreni, problemi aggravati da una serie di aggiunte di commi a leggi già operanti e da ondivaghe interpretazioni giurisprudenziali. Con un lavoro ampiamente condiviso con rappresentanze di cittadini interessati al problema l’amministrazione ha affrontato con serietà e pragmatismo condividendo i risultati del lavoro con regolari riunioni informative con i cittadini e risolvendo via via i vari e non rari problemi".

Duplice vantaggio

"L'amministrazione comunale ha considerato come preciso dovere portare a compimento tale obiettivo determinando un duplice vantaggio sia per i cittadini interessati alla procedura di trasformazione - conclude la Sindaca - sia per l'intera cittadinanza che vedrà i corrispettivi richiesti reimpiegati in beni e servizi. Gli uffici comunali interessati sono al lavoro per comunicare ai proprietari i vantaggi nell'aderire alla procedura di trasformazione e per redigere la documentazione da sottoporre agli aderenti che si ricorda aderiscono in forma libera e volontaria”.