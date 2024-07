Mentre il municipio chiede un freno agli sfratti l’ex residence sotto sgombero si ribella: “A noi pensi il Prefetto”

Alta tensione intorno all'iter di sgombero e chiusura del CAAT di via Bernardino Alimena alla Romanina.

Il centro di accoglienza alloggiativa, che in base agli scopi iniziali avrebbe dovuto essere temporanea, doveva chiudere i battenti il 30 settembre 2023. La trattativa con i nuclei ospiti si è prolungata però fino a oggi e anche la scadenza del 30 giugno è saltata. Ma è questione di giorni. Nel frattempo, però, durante un consiglio straordinario in VII municipio, sul tema dell'emergenza abitativa, la protesta di alcune famiglie ha causato la sospensione della seduta e dato vita a lunghi momento di tensione.

Tensione in VII municipio

La mattina di martedì 9 luglio erano attesi i vigili urbani a via Alimena per la notifica degli sgomberi. Nel frattempo nell'aula del VII municipio, a pochi chilometri di distanza, si discuteva una mozione del centrosinistra sull'emergenza abitativa e l'attuazione del Piano strategico dell'abitare approvato un anno fa. L'arrivo dei caschi bianchi al CAAT Romanina ha esacerbato gli animi. Secondo le testimonianze di chi era presente, si sono sollevate urla nei confronti dell'assessore capitolino Tobia Zevi, in consiglio per relazionare riguardo le politiche comunali sulla casa. Ma anche nei confronti di funzionari del dipartimento patrimonio.

Il destino di chi vive nel CAAT Romanina 2

Lunghi momenti di rabbia sedati a fatica, rientrati nel momento in cui è arrivata la notizia dello "scampato pericolo". Le tre pattuglie della polizia locale presenti in via Alimena erano lì solo per consegnare le notifiche di sgombero. Nessuna azione di forza. Ma resta la rabbia degli abitanti, soprattutto di coloro che non sono rientrati nei criteri per vedersi assegnato un alloggio popolare (sorte che è toccata a 13 nuclei) e verranno spostati in altri CAAT e dei tre nuclei occupanti abusivi. "Quando il sindacato si è preso la parola - raccontano da Unione Inquilini, che segue la vertenza di Romanina -, ha espresso estremo sdegno per i fatti, affermando l’impossibilità, arrivati a questo punto, di continuare a sopportare quanto sta accadendo, sottolineando come sia un atto di assoluta ipocrisia pensare di parlare di emergenza abitativa davanti ai cittadini mentre si dà adito a scempi del genere, evidenziando come continuare a pensare di relegare persone in camere d’albergo per vent’anni, spesso ampiamente sotto i criteri stessi per l’abitabilità degli alloggi che prevedono una metratura di almeno 28mq e comunque quasi sempre sovraffollate rispetto al numero di componenti dei nuclei, sia un atto di barbarie che deve assolutamente finire".

L'appello al Prefetto Giannini

Per questo, il sindacato ha scritto al Prefetto di Roma Lamberto Giannini: "Chiediamo un incontro urgente - si legge nella Pec spedita il 9 luglio - perché le operazioni di chiusura del CAAT stanno rappresentando delle criticità che le rendono una questione di ordine pubblico". Richiesta che non risulta essere stata accolta, ma in ogni caso Romanina sarà sul tavolo dell'inquilino di Palazzo Valentini: la chiusura dell'ex residence è all'ordine del giorno della riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza di giovedì 11 luglio, su input dell'assessore Zevi.

Situazione esplosiva

Insomma, la chiusura del terzo ex residence sotto l'amministrazione Gualtieri (gli altri due sono stati Cerquetta e Casal Lumbroso), si sta rivelando molto più complessa del previsto. Iniziata con un muro contro muro tra abitanti e uffici dipartimentali dieci mesi fa, sembrava aver raggiunto un punto di equilibrio: case popolari assegnate in deroga a 13 nuclei su 40, sfruttando la quota di riserva stabilita per legge; smistamento in altri CAAT per tutti gli altri (esclusi tre nuclei occupanti senza titolo). Ma il destino proprio degli occupanti e di una quarta famiglia che, dopo le ultime verifiche da parte degli uffici, è risultata non avere i requisiti per rientrare nell'assistenza alloggiativa, ha riacceso la miccia.

Zevi: "Romanina chiuderà a breve. Disponibile a cercare ulteriori soluzioni"

L'assessore Zevi, interpellato da RomaToday, non chiude la porta a possibili ulteriori soluzioni. Ma non sembra fare passi indietro sull'intenzione di chiudere a breve la questione Romanina: "Succederà nei prossimi giorni - spiega -, per questo ho chiesto al Prefetto di inserire la questione all'ordine del giorno del Comitato per la sicurezza. Stiamo lavorando con gli uffici da settembre, il dipartimento è andato incontro alle esigenze delle famiglie in molti modi: ritardando la chiusura fino alla fine dell'anno scolastico, ristrutturando gli alloggi di destinazione, assegnando molte case popolari ai più fragili. Se c'è ancora qualcosa da aggiustare, sono a disposizione per ascoltare e se possibile interloquire con gli uffici per trovare una soluzione. Ma ricordiamoci che siamo tutti sottoposti alle norme, che ci impediscono di dare casa agli abusivi". Per Zevi "non è possibile tollerare oltre lo scempio di denaro pubblico che rappresentano i CAAT e le condizioni di vita di chi ci vive da decenni".

Lo scontro tra assessorato e sindacato

Infine, Zevi non fa sconti al sindacato inquilini: "Ha il dovere di essere responsabile e professionale - conclude - e se da un lato ieri sono rimasto colpito dalla compostezza e dignità delle persone con cui ho parlato, educate e rispettose pur nell'ansia di una situazione che li coinvolge, dall'altra sono rimasto sconcertato dai modi del tutto inappropriati e non accettabili del rappresentante sindacale presente, protagonista di slogan vuoti urlati nei confronti dei lavoratori del Comune, con insulti e minacce. Comportamenti che non sottovalutiamo e che sono al vaglio dei nostri legali". Il riferimento è Andrea Cafiero, della segreteria romana, che replica: "Posso anche chiedere scusa - risponde - per delle parole probabilmente troppo focose e forse anche offensive, ma il comportamento tenuto dall’assessorato con gli uffici, di spedire i vigili al residence mentre noi eravamo in consiglio, non lasciava trasparire volontà di dialogo, ma di eseguire provvedimenti assolutamente inaccettabili. L’esasperazione delle persone rimaste in consiglio a protestare coinvolge anche il sottoscritto, che ormai da mesi è coinvolto profondamente in tutta la vicenda e nelle problematiche umane di ogni singolo nucleo”.