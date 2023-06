Residence Casal Lumbroso, via ai trasferimenti: "Ma di una casa vera nemmeno l'ombra"

L'iter per chiudere definitivamente l'ex residence di vicolo del Casale Lumbroso è iniziato a settembre scorso. Un foglio attaccato al portone d'ingresso annunciava che per il 19 di quel mese le 80 famiglie ospitate, tutte in emergenza abitativa e in buona parte in attesa di un alloggio Erp, sarebbero state spostate. Ma non è stato così, per le proteste degli inquilini e l'agitazione dei movimenti per il diritto all'abitare che chiedevano una casa e non lo spostamento in un'altra struttura inserita nel circuito dei centri per l'assistenza alloggiativa temporanea (C.A.A.T.).

Entro fine giugno i trasferimenti dall'ex residence di Casal Lumbroso

Durante questi 10 mesi, allora, il Comune ha iniziato dei colloqui singoli, nucleo per nucleo. Lo scopo è stato quello di capire le esigenze, le fragilità, di verificare lo stato d'avanzamento delle domande di assegnazione di un alloggio Erp, in diversi casi presentate addirittura durante il bando del 2000. Adesso che il lavoro è praticamente terminato, i trasferimenti stanno per iniziare e una seconda comunicazione, a quanto riferiscono gli abitanti di Casal Lumbroso, è comparsa all'ingresso della palazzina. L'avviso è che entro fine giugno i trasferimenti verranno portati a termine.

Lo storico abitante dei C.A.A.T.: "Andrò in un altro ex residence, l'ennesimo della mia vita"

Mario, che vive da circa 5 anni a Casal Lumbroso dopo una lunga serie di precedenti esperienze in altri ex residence, andrà a Borgo Bel Poggio, un altro C.A.A.T. Si trova a Fioranello, sull'Ardeatina, ed è un centro che costa all'amministrazione capitolina 1 milione e 470.000 euro l'anno: "Volevano spostarmi a Tor Tre Teste - racconta a RomaToday - ma quando siamo andati a vedere l'alloggio, ci siamo resi conto che non era adatto alla nostra condizione familiare e alla mia salute". Mario vive con la compagna e un figlio di 12 anni in 30 mq: "Ho chiesto un'alternativa - continua - e per fortuna me l'hanno fornita, così per la prima volta il bambino avrà una sua cameretta. So che anche altre famiglie hanno manifestato problemi con la destinazione scelta, ma dipende tutto da che disponibilità c'è e dalla tempistica con cui viene avanzata la richiesta".

"Ho 44 punti in graduatoria, spero mi arrivi presto una casa"

Mario, invalido e in cura ormai già da quando viveva in altri ex residence alla Romanina e a Cinecittà, sperava in un alloggio popolare vero: "Ho fatto domanda nel 2012 - conclude - e ho sempre risposto a tutte le richieste del Comune e inviato le integrazioni quando necessario. Due anni fa ho scoperto di avere solo 10 punti, ma c'era un errore. Grazie ai colloqui con il dipartimento, è stata aggiornata la mia situazione e ora ne ho 44, quindi spero manchi poco perché mi consegnino un alloggio. Ma c'è chi qua dentro ha fatto in tempo a morire senza passare mai in una casa vera".