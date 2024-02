Meloni dà una mano a Gualtieri: Roma chiude la gestione commissariale

Roma Capitale sembra avvicinarsi sempre di più a una positiva risoluzione della gestione commissariale relativa al debito maturato quando era "solo" Comune, cioè fino al 28 aprile 2008. Grazie all'approvazione in commissione parlamentare bilancio, in fase di conversione del decreto legge "Milleproroghe", l'amministrazione può chiudere l'immissione di creditori nella massa di debito ancora da corrispondere tramite un avviso pubblico, concludendo così la procedura di estinzione dell'esposizione finanziaria.

La gestione commissariale del Comune di Roma

La gestione commissariale è stata istituita il 25 giugno 2008 e da quel momento ha tra i suoi compiti quella di effettuare una ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune di Roma e delle sue società partecipate, escluse quelle quotate in borsa, predisponendo un piano di rientro. La Gestione, quindi, provvede a rilevare tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte dal Comune di Roma fino alla data del 28 aprile 2008 (quando poi è diventato Roma Capitale) con un bilancio separato rispetto a quello della Gestione Ordinaria.

L'aiuto di Meloni a Gualtieri

Ora, con l'innovazione approvata dalla commissione parlamentare, accordata dai partiti di maggioranza e minoranza alla Camera, si permette a Roma Capitale di individuare definitivamente ogni debito (le cosiddette "partite debitorie") introducendo un avviso pubblico. È stata dunque prevista una procedura di evidenza pubblica, che consente ai creditori di avere certezza sulla loro posizione e all’amministrazione di chiudere le ultime partite ancora aperte, al fine di concludere la procedura di estinzione del debito del Comune di Roma fino al 28 aprile 2008.

Entro inizio 2025 si chiude il debito

Il testo del milleproroghe licenziato dal Consiglio dei Ministri conteneva già la proroga di un anno, al 31 dicembre 2024, per inserimento di debiti nella massa passiva (il maxi-debito), termine che con la modifica approvata viene anticipato al 31 ottobre 2024, mentre entro il 31 gennaio 2025 il commissario chiude la rilevazione definitiva del debito. L’individuazione definitiva delle partite debitorie, attraverso la introduzione dell’avviso pubblico, consente infine di arrivare alla chiusura senza incertezze in merito alla individuazione definitiva di tutti i creditori. Non la si tirerà più per le lunghe, insomma.

“Dopo 16 anni, si fa chiarezza e si mette la parola fine ad una vicenda passata ma non conclusa - il commento del sindaco Roberto Gualtieri -. Ringrazio i parlamentari di maggioranza e opposizione e il governo per questo importante intervento che colma un rilevante vuoto normativo e che consente finalmente una chiusura ordinata della gestione commissariale del debito di Roma Capitale”.