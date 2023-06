Chiude il reparto maternità del Cristo Re. La rivolta delle mamme

Chiude la maternità del Cristo Re. Dopo settimane di voci è arrivata la conferma: addio al reparto di Ostetricia dell’ospedale di via delle Calasanziane, in zona Pineta Sacchetti. Settantacinque giorni poi il blocco parto sarà smantellato. Nel frattempo bisognerà trovare una nuova collocazione al personale: 83 tra ginecologi, ostetrici ed infermieri più 30 liberi professionisti in servizio nella struttura che - accreditata con il servizio sanitario nazionale e regionale - dal 2014 fa parte del Gruppo GIOMI.

A spiegare le ragioni della chiusura della maternità del Cristo Re è proprio il presidente della società leader della sanità privata italiana, Emmanuel Miraglia. “Nel nostro quadrante ci sono già due ospedali pubblici che hanno i punti nascita: il San Filippo Neri e il Santo Spirito che registrano ciascuno circa 500 parti l’anno. Noi al Cristo Re siamo intorno ai 1200 e il periodo dimostra che la cifra andrà progressivamente a diminuire, li operano circa cento professionisti e non si può contrarre l'organico. Questi reparti - spiega a RomaToday il dott. Miraglia - non possono resistere sotto i 1000 parti l’anno per questo pensiamo che sarebbe opportuno aggregarli in modo da garantire la loro sopravvivenza. Solo in questo modo - ne è certo il presidente - si possono garantire alla natalità del territorio strutture di eccellenza”. Quanto al personale si è aperto il periodo di trattativa: “Per quanto ci riguarda - ha sottolineato la proprietà del Cristo Re - abbiamo garantito che tutti gli operatori non specializzati, circa il 50% di quanti oggi operano nel reparto maternità, saranno ricollocati all’interno della struttura e avranno dunque continuità lavorativa. Per quanto riguarda gli altri dovrà occuparsene la Regione Lazio, ma l’auspicio è che queste professionalità non si disperdano e vengano riassorbite in blocco”.

La rivolta delle mamme contro la chiusura del reparto

Intanto intorno alla chiusura della maternità del Cristo Re è rivolta. Protestano i lavoratori e anche le mamme, quelle che hanno dato lì alla luce i loro figli e quelle che avevano scelto proprio l’ospedale di Pineta Sacchetti per partorire. La petizione “No alla chiusura del reparto di Maternità dell'Ospedale Cristo Re” ha già raggiunto quasi 10mila firme. “Il reparto maternità del Cristo Re non è il solito bambinificio ma un posto - scrivono le promotrici della raccolta firme online - dove le mamme vengono ascoltate, accudite e consigliate, ed insieme ai loro bambini non sono solo numeri e target da raggiungere. Chiediamo quindi alla Direzione Sanitaria dell’ospedale e alla Regione Lazio di revocare la chiusura di questo reparto così da non privare tante future mamme della competenza e dell'esperienza dello staff che ogni giorno, da anni, svolge con impegno, dedizione e soprattutto con amore il proprio lavoro”. Tantissimi poi i messaggi consegnati alle bacheche social per sottolineare “l’eccellenza della maternità del Cristo Re” e dimostrare solidarietà ai lavoratori “persone meravigliose, il massimo aiuto e supporto possibile, con immensa umanità, comprensione e professionalità, caratteristiche - scrive una mamma - che rendono il reparto di ostetricia e ginecologia del Cristo re un luogo meraviglioso e perfetto dove dare alla luce nuovi individui". La chiusura sarà, sottolinea un’altra, “una gravissima perdita per tante mamme attuali e future. Per quelle attuali perché difficilmente troveranno un'altra struttura dove proseguire il loro cammino con la stessa assistenza e serenità, per quelle future perché obiettivamente un reparto così attento a qualsiasi esigenza, cosi preparato ma allo stesso tempo dolce io credo non esista da nessuna parte".

La posizione del presidente Rocca

E sulla prossima chiusura della Maternità del Cristo Re è intervenuto anche il presidente della Regione, Francesco Rocca, che proprio oggi fa il bilancio dei suoi primi 100 giorni alla guida del Lazio. Il presidente, pur consapevole di non poter governare le scelte imprenditoriali delle aziende private, ha assicurato che la Regione Lazio garantirà i servizi essenziali alla cittadinanza ricollocando subito, presso altre strutture le future mamme. Anche il personale, hanno fatto sapere dalla Pisana, sarà riassorbito. Al Cristo Re verrà tolto il budget per la maternità e, a quanto pare, non ci sarà margine di trattativa per la riconversione dei posti letto.