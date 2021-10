Chiude lo storico Mc Donald’s dell’Eur: è il quarto in sette mesi ad abbassare le serrande

Chiude lo storico Mc Donald’s dell’Eur. Dal prossimo 30 novembre piastre spente, friggitrici ferme e tavolini vuoti per il fast food di viale America: quello all’interno della stazione di servizio. Il contratto di concessione relativo allo spazio commerciale nel quale insiste il Mc Donald’s dell’Eur è in scadenza e non sarà rinnovata così il ristorante chiuderà i battenti. Aperto nel 1995, sparirà dopo quasi trent'anni.

Sono in tutto 55 le lavoratrici e i lavoratori del Mc Donald’s di viale America che dovranno dunque cambiare sede di lavoro, si perchè grazie al lavoro dei sindacati e all’accordo raggiunto con l’azienda nessuno perderà il posto. “Ieri sera - racconta Enzo Pascale della UilTucs Roma e Lazio, c’è stato un incontro urgente con Mc Donald’s Italia - e come è stato per i punti di via Nazionale, Termini Galleria e Parco Leonardo, l’azienda con decorrenza 1 dicembre procederà a ricollocare tutti i lavoratori nei ristoranti a gestione diretta di Mc Donald’s Italia che insistono sulla piazza di Roma”. Insomma livelli occupazionali salvi, lavoratori ricollocati nel perimetro aziendale cittadino.

Per i Mc Donald’s di Roma è la quarta chiusura in sette mesi. Il primo ristorante a chiudere i battenti è stato quello di via Nazionale il 30 marzo scorso: una chiusura strutturale. Poi è toccato a quello di Termini, finito nella “rivoluzione delle vetrine” voluta da Grandi Stazioni, la società che gestisce le maggiori stazioni italiane compreso lo snodo ferroviario romano per il quale ha proposto un progetto di riqualificazione che prevede nella Galleria di Termini solo marchi di moda, niente più food. Via dunque il Mc Donald’s e con esso ristoranti, bar e paninoteche di Chef Express. L’ultimo Mc Donald’s a chiudere è stato quello di Parco Leonardo, anche qui il fast food più famoso del mondo non ha trovato la quadra con la proprietà dei locali e ha deciso di abbandonare uno spazio commerciale considerato anche “poco redditizio”.

Nel complesso oltre duecento i lavoratori che hanno visto chiudere i ristoranti Mc Donald’s nei quali hanno lavorato per anni, “fortunatamente però, grazie al grande sforzo del sindacato e agli accordi raggiunti con l’azienda, tutti sono stati ricollocati”. Una storia a lieto fine in un anno, quello della pandemia, che per la ristorazione è stato drammatico.