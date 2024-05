Capocotta, demolito il chiosco del “Settimo cielo”: pronto il nuovo bando

La stagione 2024 a Capocotta sta per prendere avvio, con tante novità rispetto alla precedente estate. L’amministrazione cittadina, che a novembre scorso ha ripreso dal municipio X la gestione del litorale romano, ha messo a bando tre chioschi per i prossimi sei anni. Per altri due sono entrate in funzione le ruspe.

Perché viene abbattuto il chiosco

In particolare, nella giornata del 23 maggio, sono partite le demolizione nella spiaggia del “Settimo cielo”. “Non solo era diventato abusivo – ha spiegato il sindaco Gualtieri, riferendosi al chiosco – ma aveva accumulato una morosità totale di 300mila euro”. Ed è per questo che il manufatto è stato raso al suolo. I mezzi meccanici resteranno in funzione “per due settimane” ha annunciato il primo cittadino, perché quello è il tempo necessario per “completare le demolizioni” che riguardano anche un altro chiosco: il Mec’s Village, andato a fuoco alla vigilia della sua messa a gara.

Il bando per il Settimo Cielo ed il Mec's Village

Gli spazi sui cui si trovavano il Settimo Cielo ed il Mec’sVillage sono stati oggetto di una manifestazione d’interessi che, l’amministrazione, ha pubblicato il 22 maggio. Per loro, ha chiarito il sindaco “è previsto un bando breve, della durata di 4 mesi” in modo da consentire “la fruizione pubblica della spiaggia e delle dune, con servizi adeguati e proposte di attività”. Questi due chioschi non saranno subito ripristinati perché, come ha chiarito l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi, quei due lotti “sono stati messi ieri a bando per 4 mesi con strutture leggere”.

L’amministrazione sta chiedendo agli operatori interessati a gestirli di garantire comunque “l’erogazione di servizi di somministrazione di cibo e bevande” si legge nell’avviso pubblico “la quotidiana pulizia manuale del lotto e lo svuotamento dei cestini” ed anche “la promozione di iniziative sportive” ed anche, in orario diurno, di “attiività socio culturali e ludiche volte a favorire la massima inclusione sociale”.

I tre chioschi appena assegnati

Per quanto riguarda i tre chioschi appena assegnati (il Mediterranea ed il Porto di Enea ai precedenti gestori) sono state ottenute delle offerte che garantiranno al comune complessivamente 137mila euro l’anno più una serie di servizi, come la pulizia della spiaggia ed il salvamento. Al Mediterranea, in particolare, sarà attivato anche un percorso di salvataggio con cani addestrati. Tutti i chioschi, infine, saranno dotati di bagni pubblici ed al loro interno saranno attivati dei presidi medici.

“Capocotta – ha dichiarato Alfonsi – è pronta a riaprire”. La speranza è che possa farlo, almeno per i tre lotti assegnati, in tempi rapidi. Lo scorso anno la stagione, tra le dune, era partita grazie all’intervento, a giugno inoltrato, del Consiglio di Stato. Pur di garantire ai romani un servizio adeguato, i giudici di Palazzo Spada avevano consentito all’amministrazione di operare l’ennesima proroga delle concessioni. È stata l’ultima: dopo 24 anni, questa volta, è stato fatto un bando.