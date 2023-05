Chioschi chiusi a Capocotta, la protesta arriva in Campidoglio: Gualtieri valuta una nuova proroga

Duemilacinquecento firme raccolte in tre giorni sulla rete, provvedimenti presentati in Aula Giulio Cesare dai gruppi dell’opposizione e sit-in all’ombra del Marco Aurelio. La possibilità che per la stagione 2023 i gestori dei chioschi possano lasciare Capocotta, lasciando le spiagge libere senza ogni forma di servizio, sta alimentando vari fronti di protesta.

I chioschi di Capocotta a rischio chiusura

A dover chiudere i battenti, sono i gestori di “Zagaia”, “Mecs Village”, “Porto di Enea”, “Oasi Naturalista” e “Mediterranea”. Sono presenti nelle spiagge tra Castel Porziano e Torvaianica dal oltre vent’anni. Avevano ottenuto l’assegnazione di quegli spazi dove garantiscono l’assistenza ai bagnanti, la pulizia dell’arenile e delle preziose dune, i servizi di somministrazione. Ora, anche se in maniera informale, hanno ricevuto la notizia che dovranno liberare le aree. Una comunicazione che è avvenuta verbalmente “in un modo irrituale – aveva spiegato a Romatoday uno degli storici gestori – ci è stato detto che non dobbiamo più fornire servizi e lasciare in breve i chioschi”. A trasmettere il messaggio, il 19 maggio, una delegazione composta da polizia locale, dalla Capitaneria di Porto e dal demanio pubblico.

L'esclusione dall'ordinanza balneare 2023

Ad alimentare già il sospetto che qualcosa sarebbe cambiato, l’esclusione di questi chioschi dall’ordinanza balneare del 2023. Fino allo scorso anno, facendo leva sulla proroga della concessione scaduta, vi erano inseriti. “Imporre la chiusura dei chioschi di Capocotta vuol dire eliminare la gestione della spiaggia ma anche e soprattutto l’unico presidio di tutela della biodiversità” ha dichiarato Legambiente Lazio, comunicando l’adesione al sit-in in Campidoglio. “Il Comune, invece di chiudere – ha commentato sempre l’associazione del cigno verde - dovrebbe pubblicare un nuovo bando di gestione che si aspetta da anni, garantendo contemporaneamente la continuità operativa, indispensabile per proteggere la spiaggia e le dune”.

“Era difficile immaginare al secondo anno di governo un tale disastro nella gestione delle spiagge libere, con la conseguenza che nei soli stabilimenti balneari ad oggi, puoi farti il bagno in sicurezza e mangiare un panino, o usufruire di servizi, ma a pagamento – ha commentato Andra Bozzi, il capogruppo della lista Calenda del municipio X. Il rappresentante di Azione ha però ricordato che “bisogna distinguere tra Castel Porziano e Capocotta. Quest'ultima infatti non è gestita direttamente dal Municipio X, bensì dal Campidoglio che per anni ha prorogato la concessione ai cinque chioschi presenti dal 1998 perché il Comune non ha mai fatto il nuovo bando”. Resta da capire perché non sia stato fatto.

Tre ore di riunione tra Falconi e Gualtieri

Domanda che Romatoday ha girato al presidente Falconi. “E’ un interrogativo da rivolgere al sindaco. Con lui comunque ho avuto, proprio ieri, una riunione di 3 ore sulla gestione delle nostre spiagge. Quest’anno, dopo la chiusura dei chioschi di Castel Porziano, ci siamo trovati anche a dover fronteggiare questa situazione che, vorrei sottolineare, nasce in quanto in passato non è stato fatto un nuovo bando – ha commentato Falconi – ho richiesto, poiché non ci sono all’orizzonte altre soluzioni, di prorogare per i prossimi tre mesi la concessione agli attuali gestori. In tal modo abbiamo la possibilità di preparare il bando da fare per la prossima stagione balneare”.

La richiesta di una proroga

La richiesta di Falconi è anche sostenuta dalle varie forze dell’opposizione, da Italia Viva al M5s, che sono presenti in Campidoglio. “Chiediamo al Sindaco e alla Giunta di attivarsi per prorogare temporaneamente le concessioni relative alla gestione di tutti i servizi di balneazione, compresa quindi l’attività dei chioschi, augurandoci che venga espletata quanto prima la nuova procedura di gara” hanno dichiarato i consiglieri di Italia Viva Valerio Casini e Francesca Leoncini, che hanno portato un aula una mozione, spiegando che “l’obiettivo è proteggere il delicato equilibrio ambientale dell’area, tutelare i lavoratori, ma soprattutto offrire servizi adeguati ai tanti romani che frequentano quel tratto di arenile”. Posizione condivisa anche dai colleghi di Azione, come Dario Nanni: “l’amministrazione avrebbe dovuto risolvere prima questa situazione. Non essendoci il bando, dovrebbe essere concessa una proroga, per garantire comunque un servizio ai tanti romani che frequentano Capocotta. Nel frattempo si dovrà preparare il nuovo bando”. E’ la linea anche del municipio. Ma sarà il sindaco, che ha firmato l’ordinanza balneare, a dover prendere la decisione.