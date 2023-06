Il Campidoglio rende omaggio a Chiara Corbella: “Le dedicheremo un luogo della città”

Una strada, una piazza, o un giardino della Capitale sarà dedicato a Chiara Corbella. Sono trascorsi più di dieci anni dalla scomparsa della giovane, avvenuta il 13 giugno del 2012. Ciò significa che anche per il regolamento capitolino, è trascorso il tempo necessario per concederle l’intitolazione di un luogo pubblico.

L'annuncio della prossima intitolazione

Perché questa decisione? La ragione è stata sintetizzata dall’assessore capitolino Tobia Zevi. “Per salvare il suo terzo figlio Francesco, dopo averne persi già due in passato, Chiara Corbella decise di non curare il cancro che la stava colpendo per portare avanti la gravidanza. Una storia straziante, di una sofferenza indicibile – ha ricordato Zevi, con un post pubblicato sui propri canali social - Scomparsa nel 2012, Roma le dedicherà un luogo della città per portare avanti la sua memoria”.

La storia di Chiara Corbella

La richiesta di procedere all’intitolazione era stata portata in Aula Giulio Cesare dal gruppo di Fratelli d’Italia, trovando poi l’appoggio di larga parte dell’assemblea capitolina. “La storia, la vita e le opere di Chiara Corbella hanno avuto un'ampia eco a livello nazionale e internazionale” si legge nell’atto votato in Campidoglio. Dopo aver perso i primi due figli, durante il concepimento del terzo, Corbella scoprì di avere il cancro. Rifiutò le cure che sarebbero state necessarie per combatterlo, poiché avrebbero messo a repentaglio la vita del nascituro.

La decisione dell'Assemblea Capitolina

“La sua vita è diventata un esempio per tantissime persone, in particolare tra le giovani generazioni, affermandosi come modello di speranza e amore per la vita e la famiglia” si legge sempre nel provvedimento approvato a larga maggioranza dai consiglieri comunali. Ed è per questo che “ è opportuno che Roma Capitale le renda omaggio” anche “in vista della celebrazione del prossimo Giubileo universale della Chiesa cattolica nel 2025”. Su Chiara Corbella, com’è stato annunciato nel 2022, è in corso “la causa di beatificazione e canonizzazione”.