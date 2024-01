Chiamate a raffica, minacce e aggressioni: neanche il natale ferma lo stalker

Si trova agli arresti domiciliari il 34enne accusato di atti persecutori nei confronti di una donna. La sera di Natale una la vittima si è presentata presso la stazione carabinieri di Roma Montespaccato, riferendo ai militari di subire, ormai da diversi mesi, la presenza opprimente e minacciosa dell’uomo. Un'attività persecutoria degenerata in non poche occasioni in vere e proprie aggressioni verbali e fisiche, specialmente a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti.

Così la donna, per cercare un attimo di pace e serenità, ha deciso di trascorrere la vigilia del Santo Natale a casa della nonna, non lontano dal lago di Bracciano.

Eppure, nemmeno questo momento in una notte che dovrebbe essere, per tutti, di gioia, è stato sufficiente a trattenere l’ossessività dell’uomo, che per tutta la notte l’ha tempestata di telefonate, pretendendo che rispondesse alle videochiamate per “dimostrare” che dicesse la verità, che effettivamente fosse dalla nonna, fino ad arrivare ad appostarsi sotto casa dell’anziana.

Per questo motivo i Carabinieri, di intesa con la Procura della Repubblica di Roma, in ottemperanza ai nuovi provvedimenti normativi in materia, hanno arrestato il 34enne e lo hanno accompagnato presso il carcere di Roma Regina Coeli dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura degli arresti domiciliari.