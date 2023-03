Chi era Bruno Astorre

Bruno Astorre, morto a Palazzo Cenci a Roma nella tarda mattinata del 3 marzo, avrebbe compiuto 60 anni l'11 di questo mese. Senatore in forza al Pd, eletto segretario del Lazio a dicembre 2018, il 25 settembre si era visto confermare il seggio in Parlamento per la terza legislatura consecutiva.

Riferimento regionale della corrente "AreaDem", vicino all'ex ministro della Cultura Dario Franceschini, Astorre ha iniziato la sua carriera politica nella Democrazia Cristiana, per poi passare nelle fila del Partito Popolare Italiano fino al 2002 e nella Margherita fino a confluire nel Partito democratico, nel quale rappresentava a livello locale e nazionale l'anima popolare.

Nel 2013 è stato eletto per la prima volta senatore con il Pd, riconfermato cinque anni dopo e ancora lo scorso settembre. Ma la sua attività da amministratore è iniziata molto prima: dal 2005 al 2009, con Piero Marrazzo presidente, è stato assessore ai lavori pubblici della Regione Lazio. Per sei mesi tra settembre 2009 e marzo 2010 è stato presidente del consiglio regionale.

Nato a Roma, viveva a Frascati e agli inizi della sua carriera politica era stato eletto consigliere nel comune di Colonna, per poi passare al consiglio provinciale come primo degli eletti nel 1998. Lascia la moglie Francesca Sbardella, sindaca di Frascati, con la quale si era sposato a settembre 2021.