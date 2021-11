Chi è Tobia Zevi, assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative della giunta Gualtieri

Tobia Zevi è il nuovo assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale. Nelle scorse settimane sembrava che dovesse ottenere il ruolo di "sindaco della notte", suo cavallo di battaglia durante la campagna per le primarie del Centrosinistra, ma alla fine andrà a occuparsi di uno dei dossier più spinosi della città, con 4.500 sfratti che verranno eseguiti da qui a giugno 2022, il nodo dei piani di zona e il "mostro" delle migliaia di domande d'affrancazione rimaste bloccate negli uffici del Dipartimento Urbanistica.

Classe 1983, laureato in Lettere e Filosofia, esponente della Comunità Ebraica, è un militante politico di Centrosinistra ma attualmente non ha la tessera del Pd. Nel 2013 però è stato candidato alla segreteria romana del partito per la mozione Renzi, tra i promotori dell'associazione politica Big Bang Roma a sostegno dell'allora sindaco di Firenze per la segreteria nazionale. Responsabile del Programma sulle Global Cities dell’Istituto di Studi di Politica Internazionale, dal 2008 al 2012 ha lavorato in Provincia per Nicola Zingaretti, occupandosi di solidarietà e cooperazione internazionale. E' stato, tra il 2016 e il 2018, al fianco dell'allora Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Nel 2015 è entrato al Ministero degli Esteri occupandosi di diritti umani e cooperazione internazionale.

Ad aprile 2020 ha lanciato la sua candidatura alle primarie del Centrosinistra per la scelta del candidato sindaco, con una campagna di comunicazione ad alto impatto visivo, con cartelloni 3x2 disseminati in tutta Roma. E' arrivato sesto su sette candidati, ottenendo il 3,53% pari a 1663 preferenze.