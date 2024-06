Chi è Salvo Nastasi, il nuovo presidente della Festa del Cinema di Roma

Il sindaco Gualtieri ha annunciato un cambio ai vertici della Festa del Cinema di Roma. A ricoprire il ruolo di presidente del cda della Fondazione Cinema per Roma è atteso Salvo Nastasi. È il suo, infatti, il nome che Gualtieri proporrà al Collegio dei fondatori.

Chi è Salvo Nastasi

Nato a Bari nel 1973, Nastasi è avvocato e dal 2004 al 2015 è stato direttore generale del ministero per i Beni e le attività culturali. Durante questo periodo ha ricoperto il ruolo di direttore per lo Spettacolo dal vivo e poi di capo di Gabinetto del ministero durante diversi governi. È stato poi commissario straordinario di governo del Teatro del maggio musicale fiorentino, del Teatro San Carlo di Napoli e dell’Arena di Verona. Dal 2015 al 2018 è stato vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e commissario di governo per la bonifica e la riqualificazione dell’area di Bagnoli-Coroglio a Napoli. Dal 2016 al 2019 ha svolto il ruolo di presidente dell’Accademia nazionale di arte drammatica “Silvio D’Amico” di Roma. Dal 2017 al 2019, inoltre, è stato coordinatore per la Presidenza del Consiglio per l’organizzazione di Matera Capitale della Cultura 2019. Dal 2022, infine, è presidente del Consiglio di gestione della Siae (Società italiana degli autori ed editori).