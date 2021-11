Chi è Sabrina Alfonsi, assessora all'Ambiente, all'Agricoltura e ai Rifiuti della giunta Gualtieri

Prima degli eletti nel Pd alle elezioni del 3 e 4 ottobre con oltre 7.000 preferenze, Sabrina Alfonsi è stata fin da prima del ballottaggio uno dei pochi nomi dati per certi per entrare nella squadra di Roberto Gualtieri. Da oggi ricopre il ruolo di assessore con le deleghe all'Ambiente, all'Agricoltura e ai Rifiuti, dovrà dunque affrontare l'emergenza in cui si trova Roma ormai da mesi e prendersi cura, tra le altre cose, del patrimonio verde orizzontale e verticale della città.

Nata nel 1966 a Roma, è laureata in Antropologia Culturale, dopo aver preso la maturità classica al Mamiani, storico liceo di Prati. A giugno del 2013 è stata eletta per la prima volta presidente del Municipio I con quasi 34.000 preferenze, dopo aver gestito le deleghe alla Scuola e alle Pari Opportunità dal 2006 al 2009. Nel 2016, mentre al Campidoglio saliva Virginia Raggi, insieme a Francesca Del Bello in II era l'unica a riconquistare il Municipio con oltre 31.000 preferenze. Dal 2010 al 2013 ha fatto parte dell’esecutivo romano del Partito Democratico con il ruolo di responsabile del settore Scuola.

"Una grande emozione confrontarmi con deleghe complesse, grandi sfide che sono le sfide del nostro futuro - le parole di Alfonsi affidate al suo profilo Facebook - . Ma non si poteva che unirle insieme, perché sono il cardine della svolta green del nostro paese. Non guardiamo all'emergenza ma guardiamo al futuro!"