Chi è Bruno Manzi, il nuovo presidente di Ama

Bruno Manzi è ufficialmente al timone di Ama, la municipalizzata romana dei rifiuti. Ieri è arrivata la nomina durante la riunione del Consiglio di amministrazione. "Il Cda – si legge in una nota – augura buon lavoro al nuovo presidente e ringrazia per l’attività svolta Daniele Pace, che comunque continuerà a fornire il suo contributo in qualità di consigliere di amministrazione”.

Chiè Bruno Manzi

Uomo di assoluta fiducia del sindaco Roberto Gualteri, Manzi, capo di gabinetto della Città metropolitana, prende il posto di Pace, accusato di violenza sessuale da una lavoratrice e in attesa che il giudice accolga o meno la richiesta del rinvio a giudizio. Classe '58, di Morlupo in provincia di Roma, cittadina che ha amministrato da sindaco, è stato assessore provinciale allo Sviluppo economico. Una laurea in scienze della pubblica amministrazione e un master in governance delle pubbliche amministrazioni, si occupa da sempre di autonomie locali, con una lunga e multiforme esperienza nel settore. Tra le tante è stato componente del Consiglio nazionale dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani), vice presidente di Anci Lazio, componente della direzione nazionale dell’Upi (Unione province italiane) e del comitato di indirizzo dell’Osservatorio per la biosicurezza e biotecnologie della presidenza del Consiglio dei ministri.

Cosa lo aspetta

Un profilo almeno sulla carta incline al dialogo, scelto appositamente per appianare le divergenze con lavoratori e sindacati, specialmente in vista del Giubileo. La Porta Santa aprirà il prossimo 24 dicembre e il quadro che attende Manzi non è dei più semplici. La città non può certo farsi trovare impreparata sulla raccolta rifiuti e sulla pulizia. Parliamo di circa 30 milioni di visitatori durante l'anno che si aggiungeranno ai normali abitanti. Una sorta di sedicesimo municipio che si aggiunge ai 15, con la differenza che il flusso di pellegrini non sarà omogeneo né sul territorio né nel tempo. Con Ama che ha pure due nuovi servizi extra Tari da gestire: il diserbo e la pulizia delle spiagge.

Una situazione su cui la Cgil, lo scorso 22 aprile, ha chiesto con urgenza la convocazione di un tavolo. Primo punto da chiarire: come l'azienda intende potenziare il personale in servizio. Il piano industriale avrebbe previsto 600 assunzioni entro il Giubileo, ma il condizionale è d'obbligo perché al momento è in corso di modifiche da parte del direttore generale Filippi e i numeri dei nuovi assunti saranno nettamente inferiori. Con ogni probabilità ci si attesterà intorno ai 300. Da capire anche se verrà definito un sistema di indennità finalizzato a incentivare la maggiore produttività richiesta nel periodo giubilare.