Chi è Alessandro Onorato, assessore al Turismo Grandi Eventi e Sport della giunta Gualtieri

Alessandro Onorato, nuovo assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport ha 41 anni, è un imprenditore nel settore della ristorazione (socio di un locale a largo di Torre Argentina) ed è nato e cresciuto a Ostia, dove incontra Walter Veltroni nel 2006. Due anni dopo, candidato nella lista del Pd, entra in consiglio comunale con 3.309 preferenze.

Lasciato il Partito democratico, passa all'Udc rimanendo all'opposizione della maggioranza guidata da Gianni Alemanno. Nel 2013 entra a far parte del progetto civico di Alfio Marchini, con il quale viene eletto nuovamente consigliere e si rende protagonista di un'accesissima opposizione a Ignazio Marino fino alla caduta nel 2015. L'anno dopo la sua posizione è un po' più a destra: Marchini è ancora candidato sindaco, ma stavolta ad appoggiarlo c'è mezzo Centrodestra, inclusi Silvio Berlusconi e Francesco Storace. Le cose non vanno benissimo, la coalizione ottiene poco più del 10% ma Marchini e Onorato vengono riconfermati in assemblea capitolina.

Con la fine del mandato di Virginia Raggi, Onorato decide di non ricandidarsi e viene corteggiato da Carlo Calenda e Roberto Gualtieri per coordinare le rispettive liste civiche (anche se Calenda sostiene il contrario: "E' lui che è venuto da me"). L'imprenditore stavolta sceglie il Centrosinistra, una strada più politica. Insieme a Raffaele Ranucci, imprenditore del settore alberghiero ed ex senatore Pd, mette in piedi una lista civica che porta il nome del candidato sindaco e ottiene oltre il 5% al primo turno e piazza 5 consiglieri.