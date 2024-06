C'è il bando per i nuovi cestoni dei rifiuti a energia solare. Ama ne cerca 1600 

Cestoni per i rifiuti "intelligenti" autocompattanti, alimentati a energia solare, e connessi in rete. Dopo una prima sperimentazione di 68 esemplari piazzati lo scorso marzo nel centro storico e quartieri della movida, ora Ama ne cerca, tramite bando in scadenza a fine mese, ben 1600. Di questi, secondo quanto precisato nel disciplinare di gara, 604 serviranno i municipi dell'area centrale (I e II), 531 i municipi del quadrante nord, ovest e sud (III, XV, XI, XII, XIII, XIV, VIII, IX, X) e 465 i municipi dell'area est (IV, V, VI, VII). Circa 20 milioni di euro il valore complessivo dell'appalto.

Quali sono le differenze rispetto ai cestini tradizionali? Innanzitutto non stiamo parlando dei secchioni per la raccolta differenziata ma dei cestini per i rifiuti piccoli, "da passeggio". Non a caso il grosso del quantitativo verrà posizionato nelle zone a più alta affluenza turistica, anche e soprattutto in vista del Giubileo.

Il sindaco Gualtieri si è ispirato a quanto già sperimentato in altre città d'Italia: cestoni da 120 e da 240 litri che compattano i rifiuti al loro interno tramite una pressa alimentata da un pannello fotovoltaico a energia solare, riducendo fino a 8 volte la volumetria stessa dell'immondizia. Il servizio prevede anche una raccolta dati tramite piattaforme digitali hi-tech al fine di determinare possibili ottimizzazioni ed affinamenti delle attività di svuotamento, con ricadute sulla reingegnerizzazione del servizio ed efficientamenti dello stesso.

Come funzionano

Tra le altre caratteristiche di alcuni di questi nuovi cestoni in acciaio zincato e "anti intrusione": il pedale per conferire i rifiuti che li rende più comodi e igienici per i cittadini; le qualità ergonomiche che facilitano le operazioni di svuotamento da parte dell’addetto; i led e i sensori che rilevano i quantitativi all’interno e "avvisano" in tempo reale tramite app all’80% del riempimento; il pannello solare per la produzione di energia posto nella parte superiore. In che tempi dovremmo vedere i nuovi cestoni per strada? Salvo complicazioni legate al bando di gara, Ama punta a posizionarli tutti e 1600 entro gennaio 2025, facendo partire le prima consegna a novembre 2024.