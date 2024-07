Cestò, i gabbiani banchettano grazie ai nuovi cestini. Il municipio del centro: “Riprogettateli”

I nuovi cestini per i rifiuti, lanciati con una massiccia campagna di comunicazione appena tre settimane fa, sono già stati distribuiti nelle aree del Giubileo. Ma più che turisti, romani e pellegrini, ad apprezzarli sembrano esser stati soprattutto i gabbiani.

Le immagini che fanno il giro del web

Le immagini dei volatili che con i loro becchi rompono i sacchetti spargendone i rifiuti, negli ultimi giorni, stanno facendo il giro del web. E poiché il sindaco ha già annunciato che entro dicembre ne saranno installati 18mila, “triplicandone il numero attuale, dal centro alla periferia”, è probabile che vadano previsti dei correttivi. Una richiesta che arriva anche dal municipio I quello dove, da San Piero al Colosseo, passando per Piazza Venezia ed i Fori Imperiali, i cestini sono già stati distribuiti.

La lettera inviata dal municipio

Con una lettera inviata al direttore generale di Ama, di cui il Corriere della Sera riferisce i contenuti, l’assessore municipale ai rifiuti Stefano Marin chiede d’intervenire con delle modifiche. “Al fine di evitare che i volatili possano danneggiare i sacchetti dei nuovi cestini getta-rifiuti causando così lo spargimento di tutti i rifiuti sulla pubblica via – ha scritto Marin nella lettera - si richiede di prendere opportuni provvedimenti in merito”.

Cosa fare? L’assessore suggerisce delle soluzioni. “A titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo si potrebbe riprogettare lo spazio tra le assi verticali in maniera da renderlo considerevolmente più stretto oppure si potrebbe installare una rete interna che serva per arginare eventuali interventi dall'esterno” si legge sempre nella missiva recapitata all’Ama. Oltre a questo, l’amministratore municipale richiede “di prevedere un alloggiamento idoneo per conferire i mozziconi di sigarette”.

La distribuzione dei Cestò

È ancora possibile intervenire, come suggerito dall’ente di prossimità, per migliorare i cestini? Secondo la roadmap pubblicata dall’assessora capitolina all’ambiente, Sabrina Alfonsi, “entro agosto 2023” la distribuzione di Cestò porterà “2800 cestoni nei municipi I e VIII e, complessivamente, 11680 entro dicembre 2024”. Quindi non tutti, come aveva annunciata il sindaco, saranno distribuiti per la fine dell’anno. C’è spazio per un ripensamento? Il tempo stringe. Perché sempre secondo Alfonsi i 18mila Cestò, verranno installati “entro febbraio 2025.

Il problema dei gabbiani

Come per i cestini "sobri e minimali" dell’epoca Raggi, presi di mira perché molto simili a delle urne cinerarie, anche i Cestò non si sottraggono all’ironia dei romani ed alle critiche di chi ne sta facendo emergere i limiti. Sono stati presentati come “più moderni e sicuri, ignifughi, realizzati in polietilene riciclato e antideflagranti”. Non sono però anti gabbiani. Ed a Roma, questo, non è un problema da poco.