Cestini intelligenti, la sperimentazione continua: installati in altri quattro punti

"Stanno arrivando i cestini intelligenti. Dopo Colle Oppio e Via delle Muratte, installati altri quattro a Testaccio, Trastevere, piazza Cairoli e Borgo. Più capacità grazie al compattatore interno, è maggiore facilità d'uso, segnalano alla centrale quando necessitano di essere svuotati". L'annuncio è dell'assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi.

Si tratta della prosecuzione della sperimentazione iniziatA lo scorso febbraio. Si tratta di prototipi acquisiti da AMA in comodato d’uso gratuito. Si stima che ognuno di questi modelli abbia una capacità pari a quella di 7 cestini tradizionali. Tra le altre caratteristiche di questi nuovi cestoni in acciaio zincato e “anti intrusione” c'è il pedale per conferire i rifiuti che li rende più comodi e igienici per i cittadini. Inoltre importanti sono le qualità ergonomiche che facilitano le operazioni di svuotamento da parte dell’addetto: Presenti anche i led e i sensori che rilevano i quantitativi all’interno e “avvisano” in tempo reale tramite app all’80% del riempimento. Presente anche il pannello solare per la produzione di energia posto nella parte superiore.

Le caratteristiche

I nuovi cestini intelligenti avvisano tramite app quando devono essere svuotati. Inoltre questi nuovi cestino riducono fino a 5 volte e compattano i rifiuti con una pressa alimentata da un pannello fotovoltaico a energia solare.