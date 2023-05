Via dal Centro storico i cestini di Raggi: "Inadeguati, ne arriveranno 10mila nuovi" 

Via dal Centro storico i cestini voluti dall'ex sindaca Virginia Raggi, quelli che tre anni fa finirono al centro degli sfottò sui social per la forma che ricordava un'urna funeraria. A dare l'annuncio del loro definitivo smantellamento è il presidente di Ama Daniele Pace. "Lì sostituiremo tutti e ne metteremo di più, acquistandone 10.000 nuovi e più capienti proprio per la parte storica della città" ha detto il numero uno della partecipata dei rifiuti, in risposta a un tweet dell'attore Alessandro Gassman che, sui social, ha attaccato senza mezzi termini il Campidoglio, definendo i cestini "uno schifo".

La risposta del presidente Ama

"Condivido la encomiabile e costante attenzione di Alessandro Gassman verso i temi dell'ambiente e del decoro" ha risposto Pace all'attore romano. "I cestini getta rifiuti a cui si fa riferimento nel tweet pubblicato dall'attore sono stati voluti e collocati dalla passata amministrazione capitolina. Ci siamo subito accorti che non sono adeguati a un'area caratterizzata da un'alta densità turistica e commerciale come quella del Centro Storico". Per questo motivo, ha continuato Pace, è stato avviato un dialogo con la Sovrintendenza e con la Questura che, è la speranza, dovrebbe portare a stretto giro all'approvazione di un nuovo modello di cestini getta rifiuti.

Ci vuole ancora quanto per capire che questi cestelli per i rifiuti nel centro di Roma NON sono adatti? Oggi ho camminato parecchio, la città è una discarica, come da ormai parecchi anni. Davvero uno schifo. Turisti disgustati, gabbiani sui tavoli e nei vicoli che mangiano resti. pic.twitter.com/y5MFYiNYBZ — Alessandro Gassmann ? (@GassmanGassmann) May 28, 2023

L'attacco della Cgil

Un botta e risposta che non è piaciuto affatto ai sindacati. "Dispiace aprire i giornali e scoprire che l'ad di Ama, Daniele Pace, anziché chiedere scusa per le condizioni di pulizia della Capitale e promettere un maggior impegno, abbia perso l'ennesima occasione per restare in silenzio" commenta Natale di Cola, segretario generale della Cgil Roma e Lazio. "È tempo che guardi in faccia la realtà, riconosca gli errori, la smetta di attaccare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire da azioni unilaterali sulla contrattazione integrativa, e metta in campo le scelte di cui la cittadinanza e il personale di Ama hanno bisogno".

Un duro attacco che conferma i rapporti sempre più tesi della Cgil romana con l'amministrazione Gualtieri. "Roma è ancora lontana da una città che può essere definita pulita. Il servizio è in grande difficoltà, nonostante l'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori che continuano ad essere lasciati a raccogliere i cumuli di rifiuti a mano, perché manca un vero piano industriale per Ama e perché non c'è una discussione sul decoro della città.

Sulla cura della Capitale, sul modello e sul progetto industriale di Ama, che significa investimenti sul personale, sull'impiantistica, sui mezzi e gli strumenti, vorremmo che l'amministrazione e il management di Ama mettano in campo percorsi di condivisione sulle scelte strategiche per il rilancio di un'azienda ormai prossima all'essere esausta".