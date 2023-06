Certificati anagrafici nelle edicole, il diritto alla privacy mette a rischio il servizio

Mettere fine al servizio di rilascio dei certificati anagrafici, nei chioschi adibiti alla vendita dei giornali, potrebbe configurare un danno per una pluralità di attori. E’ sicuramente una tegola per i gestori delle edicole, ma lo diventa anche per lo scarno personale in dotazione ai municipi e, non ultimo, per i cittadini che avevano mostrato di apprezzare il servizio.

I rilievi burocratici

La questione è stata affrontata nel corso della commissione Roma Capitale tenutasi il 5 giugno. Il servizio, ha ricordato il consigliere Antonio De Santis, già ex assessore al personale della giunta Raggi, “è oggi messo in discussione da una serie di rilievi burocratici che rischiano di minarne il prosieguo. Alla luce di ciò e del successo riscosso da questa iniziativa negli anni, interrompere questo servizio significherebbe privarsi di uno strumento efficace per Roma Capitale arrecando un danno sia agli esercenti coinvolti sia ai cittadini”. Cittadini che sin dall'avvio, avvenuto nel 2019, avevano dimostrato di apprezzare l'iniziativa del Campidoglio.

La circolare governativa

Il problema trova la sua traduzione scritta in una circolare, firmata lo scorso ottobre, dal dipartimento per gli affari interni e territoriali. Una circolare governativa quindi, sottoscritta dal capo dipartimenti il 31 ottobre, una settimana dopo l’insediamento del consiglio dei ministri presieduto da Giorgia Meloni. In questo documento si ricorda che il servizio è consentito per il rilascio di un certificato per so stessi o per uno dei componenti della propria famiglia anagrafica. Pertanto è esclusa la possibilità per il richiedente, accedendo con la propria identità digitale alla piattaforma ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente) di acquisire certificati relativi a soggetti terzi.

Una decisione anacronistica

“Il governo in relazione alle criticità riscontrate dal Garante per la protezione dei dati personali – ha spiegato Riccardo Corbucci, il presidente della commissione Roma Capitale – ha deciso che non si può richiedere, accedendo alla piattaforma ANPR con la propria identità digitale, un certificato relativo a soggetti terzi. Nella stessa circolare è specificato inoltre che l'accesso all'ANPR è consentito esclusivamente tramite i dispositivi che il ministero dell'Interno ha assegnato ai Sindaci e ai funzionari dei comunali”. Si tratta per il presidente di commissione, d’una “decisione anacronistica” visto che “nel corso dell'anno 2022 sono state rilasciate a favore dei cittadini, presso la rete delle edicole affiliate che hanno sottoscritto la convenzione, ben 63.837 certificazioni”.

Le alternative alle edicole

Continuare a rilasciare certificati anagrafici nelle edicole, è stato ricordato nella circolare ai vari sindaci, espone l’amministrazione ad una violazione delle disposizioni europee in materia di protezione dei dati, con la conseguente possibilità di incorrere in relative sanzioni. Ai cittadini resterebbe come possibilità quella di richiedere i certificati online oppure di mettersi in coda allo sportello anagrafico municipale.

“Chiudere questo canale, sospendendo il servizio, significherebbe fare un passo indietro rispetto allo snellimento delle procedure e al percorso di semplificazione amministrativa che stiamo portando avanti” ha commentato Corbucci. L’amministrazione, ha però aggiunto il presidente della commissione Roma Capitale, sta lavorando sia con il nostro DPO (Data protection officer ndr) che con il Dipartimento della Cybersecurity per trovare una soluzione tecnica e operativa in grado di superare l'impasse in cui il governo ha lasciato tutti i comuni italiani”. Cittadini ed edicolanti restano in attesa di novità.