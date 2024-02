Sì ai certificati anagrafici in edicola: il Comune supera lo scoglio della privacy

Sì ai certificati anagrafici e di stato civile nelle edicole di Roma. La Giunta capitolina ha approvato la delibera con cui si conferma la possibilità per i cittadini romani di avvalersi delle edicole del territorio per ottenere i documenti richiesti. Senza dunque doversi recare agli sportelli municipali. In coerenza con le modalità suggerite dal Ministero dell’Interno, così come ulteriormente declinate dal Data Protection Officer di Roma Capitale, si prevede che la richiesta possa pervenire dai residenti nel territorio di Roma Capitale per le certificazioni relative all’intestatario della certificazione stessa o a un componente del suo nucleo familiare.

Certificati anagrafici in edicola a Roma

Con l’approvazione della convenzione triennale con le associazioni di rappresentanza dei rivenditori di quotidiani e periodici, l’amministrazione ha dunque confermato il servizio di estrazione dei certificati nelle edicole della rete territoriale. Un sistema avviato nel 2020 e che in tre anni ha consentito l’emissione di circa 350 mila certificati, “con un positivo impatto non solo sullo snellimento del lavoro a sportello nelle strutture territoriali ma anche sulla cittadinanza che ha potuto fruire di un canale ulteriore di accesso, capillarmente diffuso” ha sottolineato l’assessore ai Servizi al Territorio per la città dei 15 minuti di Roma Capitale, Andrea Catarci.

"Così rilanciamo anche attività"

“La continuità dell’iniziativa, inoltre, ha il merito di assicurare un volano di rilancio per il settore delle rivendite di giornali, garantendo una polidistrettualità dei punti di rilascio delle certificazioni anche nell'ottica della città dei 15 minuti”. Le strutture di Roma Capitale, con il supporto e la collaborazione del Data Protection Officer capitolino, hanno recepito la posizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali armonizzandola con le esigenze della collettività e con le prescrizioni del Viminale al fine di impedire che questo servizio alla cittadinanza venisse interrotto come accaduto in altre città”. Le edicole processeranno istanze aventi ad oggetto i dati di soggetti iscritti esclusivamente all'anagrafe di Roma Capitale, adottando quindi “misure di sicurezza idonee a preservare l’integrità e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi e - ha concluso Catarci - dell’accesso ad essi”.