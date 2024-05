Cerificati anagrafici, nelle edicole il servizio é sospeso

Sono passati pochi mesi dall’approvazione della delibera che consentiva, ai titolari delle edicole, di riprendere la somministrazione di certificati anagrafici e di stato civile. Ma a dispetto della decisione presa dalla giunta Gualtieri quel servizio, come molti cittadini hanno potuto verificare, non è più disponibile.

Un servizio utile non solo agli utenti

Il sistema era in realtà stato avviato nel 2020, consentendo in tre anni il rilascio di circa 330 mila certificati “Con un positivo impatto non solo sullo snellimento del lavoro a sportello nelle strutture territoriali ma anche sulla cittadinanza che ha potuto fruire di un canale ulteriore di accesso, capillarmente diffuso” aveva commentato, lo scorso febbraio, l’assessore al personale Andrea Catarci. La dichiarazione arrivava all’indomani dell’approvazione, in giunta Capitolina, delle delibera che confermava il servizio. L’efficacia di quel provvedimento è però durata pochi mesi.

La segnalazione del disservizio

“Il servizio per il rilascio dei certificati anagrafici in edicola è stato bloccato senza una chiara motivazione” ha fatto notare Andrea De Santis, il capogruppo della lista civica Raggi, già assessore al personale durante l’amministrazione pentastellata. “La convenzione tra Roma Capitale ed esercenti era stata attivata durante la scorsa consiliatura per aumentare l'offerta al cittadino, dare sollievo ad un settore in crisi come quello delle edicole e, contemporaneamente, agevolare gli uffici anagrafici, sovraccarichi di attività e in carenza di organico. Non è dato sapere quali siano i motivi di questa brusca interruzione. Né se si tratti di una condizione definitiva, cosa che sarebbe piuttosto grave, o di un provvisorio malfunzionamento”.

Una perdita per i giornalai

Conferme arrivano dal mondo degli edicolanti che, nel fornire un servizio alla cittadinanza, ottenevano un utile pari a circa 1 euro e mezzo. Una cifra bassa rispetto a quanto, i colleghi che esercitano in altri capoluoghi, riescono ad ottenere. Ma in un contesto caratterizzato dalla contrazione delle vendite dei quotidiani cartacei, quel servizio rappresenta comunque una boccata di ossigeno per la categoria.

“L’impossibilità nel rilascio dei certificati anagrafici dai primi di maggio ha coinvolto al totalità delle edicole interessate, circa 100 su tutto il territorio comunale – ha fatto sapere Renato Panzera, il segraterio provinciale di Snag Confcommercio – abbiamo inviato una richiesta di informazioni all' assessore Catarci l' 8 maggio scorso, ma ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta”.