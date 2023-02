Il centrodestra compatto per lo sprint di Rocca: “Vinceremo sfida del governo regionale"

Campagna elettorale, ultimo sprint. Ancora una settimana e poi il Lazio andrà al voto per scegliere il nuovo presidente e rinnovare il consiglio regionale. Il centrodestra vuole tornare a governare dopo i due mandati consecutivi di Nicola Zingaretti e si compatta intorno a Francesco Rocca, il candidato scelto per conquistare il Lazio.

Meloni su Rocca: "E' candidato di eccellenza"

"Quando abbiamo scelto il candidato per la Regione Lazio abbiamo scelto in grande. Francesco Rocca è un'eccellenza italiana conosciuta nel mondo” - ha detto la premier Giorgia Meloni durante la convention elettorale del centrodestra a Roma.

E’ lei che, forte dei numeri ottenuti nella Capitale, ha deciso di giocare la carta dell’ex presidente della Croce Rossa Italiana. Più che un profilo civico un tecnico, ma pur sempre un uomo di area che da giovanissimo ha militato nel Fronte della Gioventù. Una scelta che ha permesso alla leader di Fratelli d’Italia di evitare la spaccatura del partito lacerato da una guerra interna e oggi addirittura commissariato per sopire le ambizioni della corrente dei Gabbiani guidata dal suo ex mentore, Fabio Rampelli.

"In questa sala (Auditorium Conciliazione) il 16 dicembre di 10 anni fa nasceva Fratelli d'Italia. Crosetto fece il gesto coraggioso di prendermi in braccio, oggi gli verrebbe l'ernia del disco. Secondo tutti nella migliore delle ipotesi eravamo destinati a scomparire. Non siamo scomparsi e non siamo rimasti ai margini", ha infiammato la platea Meloni.

Elezioni Lazio, i punti del programma di Rocca

Rocca poi ha ribadito i punti principali del suo programma di governo per la regione Lazio: trasporti, sanità e rifiuti non risparmiando critiche agli avversari politici.

"Mi brucia che D'Amato fa il fenomeno sul covid. Voglio ricordare che tutti hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo contro il virus. Migliaia di donne e uomini e anche la mia organizzazione, che solo nel Lazio ha fatto 2 milioni di vaccini" - ha detto Rocca ricordando il ruolo della Croce Rossa nel periodo della pandemia. Ne ha anche per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "Sul termovalorizzatore il sindaco si dovrà palesare e uscire dal palazzo per andare dai cittadini e spiegare loro cosa vuole fare per la viabilità dell'Ardeatina. È un sindaco desaparecido che non ascolta la cittadinanza. Lo aiuterò, invece, sulla differenziata affinché investa su questa strada", ha promesso il candidato alla Pisana.

"Dai territori arriva un grido di dolore per una regione abbandonata a se stessa per 10 anni. Si sarebbero potute fare tante cose. Noi ci sentiamo cittadini di serie B a Roma ma nelle province si giocano altri campionati, la serie C e la serie D". Per Rocca bisogna ripartire da sanità e trasporti. "Nei pronti soccorso della Regione Lazio abbiamo i tempi di attesa più alti d'Italia. Avvieremo la digitalizzazione e la messa in rete dei dati per le liste di attesa", l’impegno preso con i cittadini del Lazio. Attenzione poi alle linee ferroviarie, a cominciare dalle disastrate ex concesse: "I pendolari sono abbandonati a se stessi. La ferrovia Roma-Viterbo va ancora su monorotaia. Sarà una delle priorità insieme alla Roma-Lido dove ogni giorno migliaia di persone soffrono come sardine".

Il centrodestra compatto per conquistare la Regione Lazio

Salvini, che in passato aveva tappezzato la Capitale con manifesti a favore, ribadisce il sì al termovalorizzatore. "Roma deve essere pulita. Dico si ai termovalorizzatori che trasformano i rifiuti in energia e ricchezza. Altrimenti - ironizza - il prossimo subappalto andrà ai cinghiali". "Credo che la giornata di oggi all'Auditorium rappresenti la risposta tangibile più diretta e chiara a chi continua ad evocare inutili voti disgiunti. Zingaretti e D'Amato si mettano l'anima in pace: hanno avuto 5 anni per convincere gli elettori a confermare una maggioranza sostenuta da Pd e M5S e non sono neanche riusciti a presentarsi con la stessa coalizione uscente: come faranno a spiegare divisi ciò che non sono riusciti a fare in 5 anni di maggioranza uniti? D'Amato si illude: per quale ragione i 5 stelle dovrebbero fare voto disgiunto a discapito di se stessi? Gli elettori del Lazio - ne è convinto il segretario Udc, Lorenzo Cesa - hanno chiaramente manifestato una voglia di cambiamento. Vogliono girare pagina rispetto al passato e Rocca, uomo del fare, e' la persona giusta". "Dobbiamo vincere e vinceremo la sfida del governo regionale. Forza Lazio, forza Roma e forza Italia", la chiosa di Silvio Berlusconi.