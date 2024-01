All'ospedale San Giovanni arriva il centro Tobia

All'ospedale San Giovanni di Roma da ieri c'è un servizio in più per i più fragili. Si tratta del centro Tobia, un percorso dedicato e multidisciplinare per offrire ai pazienti con disabilità intellettiva o relazionale l’opportunità di accedere alle prestazioni specialistiche e procedure diagnostiche necessarie per la prevenzione e la cura delle patologie non direttamente legate alla malattia principale da cui sono affetti.

L'inaugurazione alla presenza del Vescovo della Pastorale sanitaria - Ambarus Benoni, l'assessore servizi sociali, disabilità, terzo settore, servizi alla Persona Regione Lazio - Massimiliano Maselli, del direttore generale Tiziana Frittelli, del direttore sanitario Paola Masala e della project Manager dei percorsi disabilità e fragilità - Antonella Leto.

Il centro TOBIA, inserito nella rete TOBIA-DAMA regionale, accoglie richieste di prestazioni sanitarie provenienti dai medici di medicina generale, famiglie, operatori dei servizi di riabilitazione disabili adulti, casa Famiglie e istituti di ricovero, assicurando secondo il principio di equità, pari accesso ai servizi e diritto alle prestazioni necessarie attraverso un percorso personalizzato.

Il servizio è costituito da un team di professionisti appositamente formati che accolgono, assistono e accompagnano i pazienti fragili e le loro famiglie fin dal loro ingresso in ospedale.

Si accede al centro tramite un call center 06/77058921 (cell.331/1706703) per le segnalazioni dei casi. Il personale infermieristico dedicato opera un triage telefonico, con la raccolta di dati anamnestici e anagrafici, indagando sulle particolari e specifiche esigenze del paziente. Il call center è attivo dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 14.00. Il contatto è possibile anche scrivendo a centrotobia@hsangiovanni.roma.it con risposta entro 24/48h dalla ricezione.

Il centro TOBIA è ubicato nel presidio Santa Maria - Corpo L, con accesso pedonale in via San Giovanni in Laterano 155 e accesso carrabile in via Merulana 143. Presso il corpo ambulatoriale è presente parcheggio riservato per disabili.

“Grazie al centro TOBIA la nostra azienda può finalmente garantire una presa in carico totale delle persone con disabilità complessa cognitivo-relazionale collaboranti e non collaboranti e dei loro caregiver – spiega il Direttore Generale dell’AO San Giovanni Addolorata Tiziana Frittelli – e costruire percorsi dedicati ambulatoriali, di Pronto Soccorso e ricovero. Garantire la dignità, i diritti, l'accesso alle cure e dunque il benessere delle persone con disabilità è sicuramente la strada giusta per arrivare ad essere un ospedale a misura dei fragili e quindi un ospedale per tutti”.