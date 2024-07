Un centro per i rifiuti davanti al parco del Giubileo, la Lista civica Raggi: "Gravi disagi per i cittadini"

"Siamo molto preoccupati per i gravissimi disagi che il nuovo Centro Rifiuti situato tra i quartieri Alessandrino e Centocelle sta arrecando alla cittadinanza. Non lasceremo i residenti soli di fronte a questo abuso". Così, in una nota, il capogruppo della lista civica Raggi in Campidoglio, Antonio De Santis, e la capogruppo in V municipio, Monia Maria Medaglia, in merito al centro per la trasferenza di rifiuti gestito da un'impresa privata per conto di Ama. Ne ha parlato Dossier, in questo articolo.

Si tratta di un'area presa in affitto dall'impresa Sangalli. Qui vengono temporaneamente trasferiti i rifiuti provenienti dalla raccolta delle utenze non domestiche del VII municipio. Il centro però si trova a pochi metri dalla case dei cittadini, e tra rumori notturni e miasmi provenienti dall'organico, i disagi creati e denunciati sono parecchi. Come parecchi negli ultimi mesi sono stati i sopralluoghi della polizia locale. Al momento si è in attesa dei risultati delle indagini svolte da Arpa Lazio. Tra l'altro siamo anche a pochi metri dal parco archeologico di Centocelle, oggetto di un intervento importante di riqualificazione, e scelto dal sindaco Gualtieri tra le location che ospiteranno eventi del Giubileo.

"Si tratta di un'altra chiara e inequivocabile testimonianza di un'idea di 'città verde' di questa Amministrazione, per la quale il tema ambiente è ridotto a una mera coccarda decorativa, più funzionale a slogan elettorali che a una vera, profonda e autentica trasformazione ecologica della Capitale" dichiarano ancora i consiglieri. "Dal canto nostro siamo già al lavoro per tutelare gli abitanti di zona e metterli al riparo da questa inquietante iniziativa attraverso una serie di interrogazioni, sopralluoghi, incontri con i comitati e riunioni urgenti con i cittadini più esposti alla problematica".