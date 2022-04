Corviale, torna a disposizione il centro raccolta: resta aperto tutti i giorni

E’ stato chiuso a settembre 2021 per consentire l’avvio di una manutenzione straordinaria. Ora il centro raccolta Ama di Corviale è tornato a disposizione dei cittadini, con un’organizzazione logistica più efficiente. Grazie agli interventi eseguiti, sarà anche più sicuro.

Nei 3300 mq del centro di viale Arturo Martini, sono state sistemate 15 postazioni per il conferimento di 17 diverse tipologie merceologiche di rifiuti. Con i lavori è stata realizzata una nuova viabilità interna, con un percorso sopraelevato perimetrale (un metro sopra il livello stradale) accessibile da due rampe carrabili, circondate da aree verdi. E' stata sistemata una nuova illuminazione a led e l'impianto ha ricevuto anche il necessario adeguamento antincendio ed antisismico.

Giorni d'apertura e tipologie di rifiuti

Nella struttura gli utenti possono accedere su autovetture o furgoni privati, di portata inferiore ai 35 quintali, 7 giorni su 7 ( lunedì-sabato: ore 7-12 e 14-19, domenica e festivi: ore 7-13) per consegnare rifiuti non conferibili nei cassonetti stradali: rifiuti ingombranti, inerti e calcinacci, frigoriferi e condizionatori, apparati elettrici ed elettronici, batterie al piombo, neon e termometri, metalli, legno, carta e cartone, consumabili da stampa, vernici e solventi, oli vegetali.

“La riqualificazione del centro AMA di Corviale aggiunge un elemento di qualità ed efficienza ai servizi offerti dalla rete dei 13 centri di raccolta diffusi in tutta la città. Una rete di prossimità municipale che abbiamo intenzione di ampliare con la costruzione di altri 8 centri i cui progetti sono stati già presentati per i finanziamenti PNRR e ulteriori 9 in fase di individuazione, per arrivare a complessivi 30” ha spiegato l’assessora capitolina ai rifiuti Sabrina Alfonsi, presente alla riapertura.

Un centro molto utilizzato nel territorio

Il centro, anche prima della chiusura, era molto utilizzato dai cittadini. E’ stato infatti calcolato che oltre 400 utenti al giorni, si sono mediamente recati in viale Arturo Martini per lasciare quei rifiuti che non possono essere conferiti nei cassonetti stradali. “Con la riapertura del centro di raccolta a Corviale viene riattivato un servizio importante per il Municipio XI. In questi mesi abbiamo sopperito alla chiusura organizzando insieme ad Ama diverse giornate di raccolta straordinaria dei rifiuti in tutti i quartieri, ma da oggi per i cittadini sarà di nuovo disponibile un servizio stabile dove potranno portare rifiuti ingombranti e altre tipologie non smaltibili nei cassonetti su strada. I centri di raccolta – ha ricordato il presidente del municipio XI Gianluca Lanzi - svolgono una funzione fondamentale all'interno della strategia che stiamo attuando in Campidoglio e nei Municipi per rendere Roma più pulita e più vivibile”.

La riapertura ha offerto anche l’occasione all’assessora capitolina Alfonsi per ribadire qual è la strategia che l’amministrazione vuole mettere in campo per il conferimento dei rifiuti. “Con la nuova dirigenza di AMA siamo al lavoro alla definizione del fabbisogno impiantistico, alla reingegnerizzazione dei servizi di raccolta, alla progettazione delle infrastrutture che servono a dare a Roma un sistema efficiente ed autonomo. Tra queste – ha spiegato Alfonsi – figurano la realizzazione di impianti di selezione della differenziata, hub per la promozione dell'economia circolare e, appunto, il potenziamento dei centri di raccolta degli ingombranti e dei rifiuti speciali”.