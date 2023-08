Dopo dieci anni Roma avrà il suo centro per la fotografia 

Al via i lavori per il centro per la fotografia di Roma. Uno spazio mostre comprensivo di biblioteca, archivio e postazioni multimediali che sorgerà nel complesso della Città delle Arti all'ex Mattatoio di Testaccio, in corso di completamento grazie ai fondi dell'Università Roma Tre, del Pnrr e dell'Accademia di Belle Arti. A darne notizia, proprio nel corso della giornata mondiale della fotografia, è stato Federico Mollicone, presidente della commissione cultura della Camera e responsabile nazionale cultura e innovazione di Fratelli d'Italia.

Il centro per la fotografia di Roma

Un progetto nato da una delibera unitaria a prima firma di Umberto Marroni del Pd e di Mollicone che al tempo era presidente della commissione cultura in Campidoglio. Era il 2013. Sarà un luogo destinato alla fotografia grazie ad un impegno bipartisan. “Ci sono voluti dieci anni: purtroppo, i tempi della burocrazia in Italia sono questi. Ringrazio la Sovrintendenza Capitolina che mise in salvo il progetto da un recente rischio di definanziamento. Finalmente Roma - conclude Mollicone - avrà uno spazio specifico per la fotografia".