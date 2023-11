Apre in via Sabotino il centro diurno dell’Asl: era stato “sfrattato” dall’ex rimessa dell’Atac

Il 6 dicembre, in via Sabotino, termina la tormentata vicenda che ha portato al trasferimento di un’eccellenza sanitaria dalla vecchia all’attuale sede.

Alla presenza del commissario straordinario della Asl Rm1, Giuseppe Quintavalle, al secondo piano del civico 4, viene infatti ufficialmente presentata la nuova sede del centro diurno Montesanto Palestro. Fino allo scorso anno i suoi utenti erano abituati a recarsi in via Montesanto 71 dove, per quasi quarant’anni, era presente sia il centro diurno che il centro residenziale del dipartimento di salute mentale.

La sede usata dalla Asl faceva parte di un complesso molto particolare: l’ex rimessa “Vittoria” di piazza Bainsizza. L’edificio, messo all’asta nell’ambito del concordato preventivo necessario a salvare l’Atac dal fallimento, è stato acquistato da un privato. Se l’è aggiudicato una società vicina alla fondazione Memmo, tra il rammarico del municipio I, dei comitati di zona e del Campidoglio che ha visto superata la propria offerta di soli 100mila euro.

La necessità di avviare i lavori di riqualificazione dell’immobile, ha portato al trasferimento del centro diurno di via Montesanto. Sulla spinta del municipio, l’amministrazione capitolina si è attivata nel cercare una soluzione alternativa che ha portato, già sul finire del 2022, alla consegna delle chiavi d’uno spazio in via Sabotino: lo stesso che, il 6 dicembre, viene ufficialmente inaugurato. E nel frattempo? “In questi mesi i pazienti si sono spostati nel centro diurno di via Palestro” ha spiegato il consigliere municipale Renato Sartini (lista Gualtieri) in prima linea nel seguire la vicenda.

“Nel ringraziare il Campidoglio per il lavoro svolto ed i cittadini dell’associazione Insieme 17 che hanno tenuto la guardia alta su questa storia – ha commentato Sartini – penso che il ringraziamento più grande debba andare ai ‘pazienti’ che lo sono stati anche nell’aspettare l’apertura del centro di via Sabotino”. Per le settanta persone, e le relative famiglie, non sarà più necessario affrontare gli spostamenti verso via Palestro. Nel quartiere dalla Vittoria, finalmente, è tornato in funzione il prezioso centro diurno.